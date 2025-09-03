Desde hace casi 23 meses, la Franja de Gaza está bajo el fuego del ejército israelí, en una ofensiva lanzada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Las represalias del Estado hebreo ya han dejado más de 63.000 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Hamás, considerado fiable por la ONU. Y en el enclave, donde abunda la hambruna, los habitantes se ven obligados a una huida sin fin.

Por Alice Froussard y Rami El Meghari, que recogió los testimonios en Gaza

En el norte de Gaza, la huida ya no se mide en kilómetros sino en viajes de ida y vuelta inútiles. Iman Al Karazon lo sabe, ya que ha sido desplazada al menos 20 veces. Con una voz tranquila, casi plana, esta madre de la Franja de Gaza enumera los lugares por los que ha pasado como otros contarían sus muertos. La ciudad de Gaza, Beit Lahia, Rafah, Khan Younes, Al-Mawasi… Un ir y volver como un péndulo absurdo. Habla de noches interminables en ciudades destruidas, mañanas en busca de agua potable o espacio para una tienda de campaña o simplemente un poco de fuerza para sus oraciones. "Pero esta vez, cuando huimos, fue el momento más difícil. Estábamos bajo fuego y bombardeos", suspira Iman. "Aquí, nadie se va por su propia voluntad: lo hacemos cuando estamos amenazados de muerte. La muerte estaba ante nuestros ojos y los de nuestros hijos", agrega.

Iman no es la única. La ciudad de Gaza no es ahora más que un teatro de desolación. Barrio por barrio, de un campamento improvisado a otro, desde los escombros hasta una playa desierta, los civiles de la ciudad de Gaza huyen. Casi 500.000 norteños habían buscado refugio allí, pero una vez más, las operaciones militares israelíes los están empujando como peones, sin techo ni dirección. Algunos retroceden. Otros están regresando. No importa a dónde vayan, la mayoría de ellos colapsan.

"Israel solo quiere una cosa: que abandonemos Gaza por completo"

"Mientras huíamos, les dije a mis hijos que ya no podía caminar", cuenta Iman, precisando que tomar un taxi era imposible para ella y su familia. Había tanques por todas partes: "Entonces, me arrastraba con las bolsas en la espalda". La mujer recuerda sus anteriores desplazamientos forzados, imágenes que "nunca olvidará": los cuerpos carbonizados con los que se cruzó en el camino, los ancianos medio abandonados porque las ambulancias ya no podían llegar a ellos, los paseos desde el amanecer hasta el atardecer y los regresos a la ciudad de Gaza, cuando el ejército lo permitía. "Pero solo encontrábamos escombros y cenizas. Nuestra casa, la ropa de nuestros hijos, nuestros recuerdos, todo había sido borrado", lamenta.

Cada vez, ante las destrucciones, Iman y su familia reconstruían, por temor a vivir en tiendas de campaña demasiado calientes durante el día y demasiado frías por la noche. "Lo que soportamos era catastrófico", dice la joven madre, que habla cada vez más rápido, sin pausa, como si detenerse significara dejar que algo más grande que ella misma la alcanzara. Iman describe a sus hijos como debilitados y enfermos debido a la falta de higiene y comida: antes de la guerra, los medicamentos costaban 10 shekels (unos 2,50 euros), ahora son 100 shekels. Los niños no van a la escuela desde hace dos años. Iman menciona el retraso lingüístico de su hijo menor, que no habla. "Solía ir a un terapeuta, pero ahora ni siquiera podemos permitírnoslo financieramente. En esta guerra, cuando superas un obstáculo, inmediatamente hay otro, aún más difícil de superar, esperándote. Israel solo quiere una cosa: que abandonemos Gaza por completo", enfatiza.

"Es un plan claro de aniquilación"

"Antes de su invasión a gran escala, programada para el 7 de octubre, el ejército israelí está causando una destrucción masiva en la ciudad, obligando a los residentes a evacuar. En el barrio de al-Zeitoun, es pura locura", denuncia Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil Palestina. Este distrito tenía casi 80.000 habitantes, pero solo quedan unos 20.000; los demás huyeron tan pronto como los ataques los golpearon. "Pero se quedaron en la ciudad de Gaza, principalmente al oeste", continúa. En otras palabras: la abrumadora mayoría no está abandonando la ciudad de Gaza, se está moviendo dentro de sus ruinas.

Sin embargo, los vecindarios son arrasados, todas las escuelas están reducidas a polvo, los disparos y los drones ordenan el movimiento, y todos los días desde el 6 de agosto, los soldados han desplegado hasta cinco de sus diferentes dispositivos explosivos en varias áreas de la ciudad de Gaza. Para el rescatista, existe un gran riesgo de que los equipos de rescate ni siquiera puedan llegar a las zonas devastadas: "Más del 80% de la zona ya está destruida. Esto no es una coincidencia. Es un plan claro de aniquilación", estima.

"A veces deseo que Israel lance una bomba nuclear, que terminemos de una vez"

Entonces, ¿cómo mantener la esperanza? Muchos ya ni siquiera tienen la fuerza para hacerlo. "Cada vez, huyo sin saber a dónde ir", se lamenta Omar Abu Shajra, de 54 años. Al principio, fue el miedo que lo obligaba a ir y venir, pero se quedó en la parte norte del enclave costero palestino. Ahora, dice, no tiene otra opción, tendrá que ir al sur. Suspira, luego deja escapar un grito escalofriante: "A veces deseo que Israel lance una bomba nuclear, que terminemos de una vez. Que nadie más pierda a sus hijos, a su esposa o a sí mismo. Es demasiado".

En Gaza, incluso el éxodo se ha convertido en un mercado. Mohamed, de unos 30 años, que vivía en Sheikh Radwan, un vecindario ahora está en ruinas, nunca había huido hasta entonces, pensando que podría aguantar. Se equivocaba: "Estaban disparando al azar, estaban bombardeando al azar. Un vecindario y luego otro. No sabíamos más dónde dormir, así que decidimos que nos íbamos a ir", cuenta. Pero cuando quiso comprar una tienda de campaña, el vendedor le pidió 2.000 shekels, el equivalente a 500 euros. Una fortuna. En cuanto al transporte, el precio es de 2.500 shekels para recorrer 16 kilómetros. El hombre abandonó la idea, pero todavía se pregunta cómo podrá llegar al sur de Deir al-Balah: "Allí también, todo está ardiendo. Casas, tiendas, coches… ". Terminó resignándose, dice, sin creerlo realmente. No sabe exactamente dónde se quedará. No está acostumbrado, es su primer desplazamiento. Espera sobre todo que sea el último: "Si Dios quiere, volveremos aquí".

