Desde el inicio de la ofensiva que Estados Unidos desplegó en septiembre con buques de guerra y que oficialmente es una campaña contra el narcotráfico, la situación regional se ha deteriorado. Caracas afirma que esas operaciones en realidad buscan derrocar al presidente Maduro.

"Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello", dijo sin embargo este domingo Trump a los periodistas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. "A ellos les gustaría hablar. ¿Qué significa? Dímelo tú, no lo sé… Yo hablaría con cualquiera", añadió el mandatario estadounidense.

Washington ha ofrecido 50 millones de dólares por la captura de Maduro, al acusarlo de liderar el presunto Cartel de los Soles. Expertos cuestionan la existencia de dicha organización y describen más bien un sistema de corrupción que beneficia al crimen organizado.

Podrían clasificar al Cartel de los Soles como organización terrorista

Poco antes de las declaraciones de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, había anunciado que su gobierno planea clasificar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

"El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista (…), así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", declaró Rubio en un comunicado.

La designación será efectiva a partir del 24 de noviembre.

"Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

También dijo que Estados Unidos "continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y denegar fondos y recursos a los narcoterroristas".

En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado sanciones contra el Cartel de los Soles después de ser clasificado como una entidad Terrorista Global Especialmente Designada por presuntamente proporcionar "apoyo material" a otros grupos criminales de América Latina.

Desde su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas acusadas de transportar drogas en aguas internacionales, según un recuento de la AFP basado en cifras públicas.

Estados Unidos no ha aportado evidencias de que las personas atacadas fueran de hecho narcotraficantes y la cercanía a aguas venezolanas de buques de guerra y del portaaviones USS Gerlad Ford han disparado las tensiones.

