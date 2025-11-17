Según las autoridades, Epstein murió en 2019 por suicidio mientras esperaba juicio en prisión por supuesta trata de menores con fines de explotación sexual. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por el mismo delito.

El mandatario calificó la controversia sobre los delitos de su antiguo amigo como un "engaño demócrata" en medio de la publicación de correos electrónicos, obtenidos de la herencia de Epstein, en los que el financiero escribió que Trump "sabía de las chicas".

Antes de su muerte, a Epstein se le había exigido registrarse como delincuente sexual en Florida tras declararse culpable en 2008 de dos cargos de solicitud de prostitución, incluido uno de un menor.

Algunos críticos han acusado a Trump de intentar ocultar detalles sobre sus propios presuntos actos indebidos, lo que el presidente niega.

Divisiones del movimiento MAGA

El tema ha dividido al típicamente leal partido Republicano y ha alejado a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento "Make America Great Again" (MAGA), incluida la congresista Marjorie Taylor Greene. El fin de semana, Trump le retiró el apoyo para su campaña de reelección en 2026.

"Algunos 'miembros' del Partido Republicano están siendo 'usados', y no podemos permitir que eso suceda", dijo Trump en su publicación, en referencia a legisladores de su partido que se alejaron de su postura anterior.

Sobre los mensajes de correo revelados, demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara dijeron que los mensajes "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los horribles crímenes de Epstein".

En los correos electrónicos también hay intercambios con Larry Summers, exasesor económico de Barack Obama y quien presidió la prestigiosa universidad de Harvard. Además, revelaron que el expresidente demócrata Bill Clinton frecuentó al financiero neoyorquino en las décadas de 1990 y 2000.

Trump exigió a la Fiscal General Pam Bondi y al FBI que investiguen los vínculos de Epstein con Clinton y Summers.

