Por el momento, seis países europeos han publicado su hoja de ruta de eliminación de los combustibles fósiles. Otros 21 países anunciaron que lo harán próximamente. España es uno de ellos. Madrid prevé que en 2050 toda la demanda de energía, la calefacción, los vehículos y la industria, se cubrirá con energías renovables. Para Juan Ortiz, director general de la Fundación Ambientalista Ecodes, este es un “objetivo positivo”.

"En este momento España está ya rozando el 56%, el 57%, de producción de energías renovables. Ése es el camino que se complementa entre esas energías renovables con la hidroeléctrica. El gran reto es seguir incrementando ese escenario tanto de producción con fotovoltaica y eólica, que se ha desarrollado de manera muy importante en los últimos años, pero también incrementar el almacenamiento de energía renovable", dice.

Pero la transición energética tiene un costo alto y no todos los hogares pueden comprarse un auto eléctrico o cambiar su sistema de calefacción. Por eso este especialista estima que “necesitamos que esta transición sea asequible. Por ejemplo, reforzando el bono social eléctrico, la ayuda que reciben aquellas familias en situación de pobreza energética”.

La otra incógnita es si esta hoja de ruta española sobrevivirá a un eventual cambio de gobierno en Madrid después de las elecciones de finales de noviembre.

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