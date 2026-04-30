En protesta, el ministerio convocó a la encargada de negocios israelí en Madrid "para trasladarle la más enérgica condena por la detención de la flotilla", que partió en las últimas semanas de Barcelona (España), Marsella (Francia) y Siracusa (Italia).

La embajada y el consulado de España en Israel "están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la flotilla. El ministro (José Manuel) Albares está hablando con homólogos que tienen también nacionales en la flotilla", agregó el ministerio en un mensaje a periodistas.

Las autoridades israelíes, que controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y oenegés extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio, interceptaron los 20 barcos de la flotilla y capturaron al menos a 211 activistas cerca de la isla de Creta.

Por su parte, la cancillería israelí confirmó la detención de 175 activistas de lo que llamo "la flotilla de los condones". En X, las autoridades mostraron un video en que presenta a los activistas "disfrutando" su viaje a Israel tras ser aprehendidos. En otro video, la cancillería muestra presuntas pertenencias de los activistas, entre ellas preservativos.

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Una treintena de barcos de la flotilla continúan camino de Gaza.

El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez es una de las voces europeas más críticas a la administración de Benjamin Netanyahu desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en respuesta a los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Sánchez también ha fustigado a Israel y Estados Unidos por la guerra contra Irán.

Los gobiernos español e israelí han intercambiado constantes acusaciones, retiraron a sus embajadores, y sus encargados de negocios son frecuentemente convocados por las cancillerías para recibir amonestaciones.

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