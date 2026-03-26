Por el corresponsal de RFI en Madrid

Noelia recibió el aval del organismo público que regula la prestación de ayuda a morir en Cataluña, donde ella vive. Una institución compuesta por juristas, médicos y científicos que le dio el visto bueno. Todo parecía ir viento en popa, pero entonces se topó con un muro.

Un juzgado de Barcelona aceptó la petición de su padre de frenar el proceso. Ahí comenzó un auténtico embrollo judicial que ha durado más de año y medio.

En estos 601 días, Noelia ha tenido que enfrentarse a su progenitor en todos los tribunales en los que éste recurrió su decisión: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y finalmente, el mes pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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Era la última barrera que su padre intentó interponer entre ella y su voluntad, pero el alto tribunal europeo deliberó a favor de la eutanasia.

Si todo este camino de obstáculos no hubiese existido, Noelia habría muerto en agosto de 2024. Este jueves 26 de marzo de 2026, si nada lo impide, recibirá la ayuda a morir que durante un año y ocho meses lleva esperando, con dolor, en una residencia sociosanitaria.

Noelia Castillo tomó esta decisión definitiva en 2022, cuando fue víctima de una agresión sexual grupal en España. Pocos días después, llevó a cabo su primer intento de suicidio.

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