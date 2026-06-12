El pasado 19 de mayo, la policía registraba el despacho de José Luis Zapatero en Madrid y encontraba en el interior de una caja fuerte un centenar de joyas, cuyo valor de mercado asciende al millón trescientos mil euros, según la tasación ordenada por el juez José Luis Calama, que investiga al expresidente español por un presunto delito de tráfico de influencias.

El magistrado de la Audiencia Nacional abre ahora otra investigación por un supuesto delito fiscal y otro de contrabando, al considerar que no está justificado el origen de las joyas. Según el juez, Zapatero tampoco ha acreditado "el pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a la importancia" de piezas como un collar de diamantes y esmeraldas de Zambia que se ha tasado en 278.000 euros.

Declaración en el juzgado

Cuando la policía se incautó de las joyas, un portavoz del expresidente socialista aseguró que procedían de una herencia familiar y de viajes del antiguo mandatario. Ese portavoz también afirmó que el valor de todas las piezas no superaba los 50.000 euros.

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El juez emplaza a Zapatero a dar explicaciones sobre el origen de las joyas en su declaración en el juzgado, prevista para la próxima semana, en la que será interrogado por su supuesta intermediación en la inyección de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra que aprobó el Gobierno español presidido por el también socialista Pedro Sánchez, que hace apenas unas semanas mostraba su “apoyo” a Zapatero cuando se convirtió en el primer expresidente español investigado por corrupción.

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