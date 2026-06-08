Este lunes, el Papa León XIV ha marcado un hito histórico al convertirse en el primer pontífice en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados de España. Este hecho constituye un momento simbólico en la relación entre la Iglesia y el Estado español, reflejando un acercamiento institucional en un contexto político especialmente sensible.

Durante su intervención, el líder religioso abordó diversos temas críticos, comenzando por su posición firme contra la discriminación hacia los migrantes. El Papa abogó por "ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración", enfatizando la necesidad de tratar con dignidad a quienes buscan una nueva vida en el país. Asimismo, subrayó que el fenómeno migratorio requiere una respuesta internacional coordinada, solidaria y eficaz".

Defendiendo la vida en todas sus etapas, el Papa afirmó: "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural", frase que alude claramente a su rechazo al aborto y la eutanasia, derechos que han sido aprobados en el Parlamento español y que generan un intenso debate en la sociedad, especialmente en un momento en que el gobierno busca reforzar estos derechos en el marco legal.

La jornada en la capital también incluyó un tema delicado en la agenda del Papa: la pederastia en la Iglesia católica. Se confirmó que León XIV tendría un encuentro privado con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la institución. Este encuentro se efectuará en la sede de la Nunciatura Apostólica de Madrid y refleja un intento de la Iglesia por abordar un asunto que ha manchado su reputación durante décadas. En este contexto, el Papa calificó los abusos como una "plaga" y llamó a la Iglesia a responder con "escucha, verdad, justicia y reparación". Sin embargo, grupos de víctimas señalaron que no fueron invitados a la reunión y, en respuesta, se manifestaron frente a la Nunciatura, expresando su frustración por no ser escuchados y cuestionando la representatividad de los asistentes.

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Este evento tiene lugar en un contexto de polarización política en España, lo que añadió un nivel de complejidad a la visita del Papa. En este sentido, León XIV hizo un llamamiento explícito a superar los discursos divisivos y fomentar el diálogo.

Su discurso, ampliamente aplaudido por los parlamentarios, también incluyó una dimensión internacional, en la que advirtió sobre el peligro del rearme y defendió que "las armas pueden imponer un silencio temporal pero nunca una paz auténtica y duradera", apostando por soluciones basadas en el diálogo y la cooperación.

Esta noche, León XIV se dirigirá al estadio Santiago Bernabéu para un encuentro con miles de fieles, antes de continuar su recorrido por España, que lo llevará a Barcelona, y posteriormente, a las Islas Canarias, donde el fenómeno migratorio volverá a ocupar un lugar central en su mensaje.

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