RFI: Las últimas encuestas oficiales se publicaron el lunes y desde entonces ha habido un debate y varios eventos políticos. ¿Cuál es la tendencia actual de voto?

Jaime Pastor, analista político: Es verdad que la mayoría de las encuestas dan por ganador al bloque PP-Vox, incluso con más de 180 escaños, pero es verdad que en los últimos debates televisivos y en otras entrevistas y encuestas que han ido apareciendo, parece haber cierta remontada del bloque PSOE-Frente Amplio, la coalición de las izquierdas soberanistas.

Quizás al final no sea tan histórica la victoria del PP y de Vox, que puedan tener mayoría absoluta, pero puede que no vaya a ser tan histórica y que va a ser más ajustada de lo que predicen la mayoría de las encuestas.

RFI: A 48 horas de las elecciones, ¿en qué piensa el votante en España? ¿Cuáles son los temas que van a definir el voto?

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Jaime Pastor, analista político: Yo creo que evidentemente la corrupción pesa en todo un sector, sobre todo en el sector que va a votar a PP y Vox. Va a pesar ese factor de la corrupción, pero también, por supuesto, el malestar social, económico, por el aumento de los precios y por estar muy por debajo los salarios respecto a la carestía de la vida,

Pero claro, en otro sector, va a pesar más la cuestión de la vivienda. La cuestión de la vivienda es importante en sectores jóvenes, teniendo en cuenta las movilizaciones que ha habido con la huelga general. E incluso la cuestión de las mujeres, con el tema de la violencia machista que ha reaparecido en el centro también de los debates televisivos, sobre todo del que hubo ayer.

RFI: ¿Se trataría de un voto de castigo al Gobierno de Pedro Sánchez?

Jaime Pastor, analista político: El peso, digamos, de lo que se llama "antisanchismo" es muy importante y se ha visto facilitado, sobre todo, por los escándalos de corrupción del Partido Socialista en torno a los asesores, ayudantes y colaboradores de Pedro Sánchez y su propia familia. Eso sí que favorece ese ascenso de PP y Vox.

También en otro sector puede pesar más mirar al futuro que mirar al pasado del propio Sánchez, pero evidentemente en ese bloque "antisanchista" pesa mucho la cuestión de la corrupción.

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