Por la enviada especial de RFI a Madrid, Murielle Paradon

Durante todo el día, Rocío, de 54 años, limpia vestíbulos de edificios de apartamentos antes de trabajar de noche en un bar. Esta mujer peruana dice que huyó de la violencia en su país y llegó a España hace poco más de dos años. Está en proceso de regularización, pero teme que, si la derecha y la extrema derecha ganan las elecciones, todo se detendrá para ella y su familia.

"Estamos un poco preocupados, nosotros los inmigrantes que estamos en el proceso de regularización, que tengamos problemas, que no nos permitan trabajar. He sacado mi cita para la próxima semana. Yo tengo miedo que vaya y me gane otra persona, que me chapen ahí en la policía y me digan ‘no, vaya a su país’", explica Rocío.

"Podrían abolir muy fácilmente el arraigo"

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Para Gonzalo Fanjul, investigador de la fundación Por Causa, los migrantes tienen motivos para preocuparse si ganan la derecha y la extrema derecha: "Podrían abolir muy fácilmente el arraigo, el proceso que regulariza a los migrantes ilegales que llevan más de dos años viviendo en España. También podrían eliminar las inscripciones en los municipios que den a los migrantes acceso a la atención sanitaria o a la educación. También existe una exención de visado para muchos países sudamericanos; estos visados podrían reintroducirse", enumera.

Según este investigador, limitar la inmigración no es una solución. España tiene una población envejecida, necesita esta fuerza laboral que, asegura, ha contribuido a la buena salud de la economía en los últimos años.

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