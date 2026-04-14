Por Daniel Rodríguez, desde Madrid

Tras dos años de una instrucción muy cuestionada por el Gobierno español, el controvertido juez Juan Carlos Peinado ha decidido procesar a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, por cuatro supuestos delitos relacionados con su actividad profesional en la mayor universidad pública madrileña, la Universidad Complutense.

Cuatro supuestos delitos

Según el juez, Begoña Gómez aprovechó su relación personal con el presidente del Gobierno para influir en su trabajo, y también en la captación de fondos para la cátedra universitaria que dirigía.

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Además, acusa a Gómez de malversación por emplear a una ayudante del palacio presidencial para sus asuntos privados, y de apropiación indebida por utilizar, presuntamente, un software informático de la universidad para un sitio web personal.

“El tiempo va a poner todo, y a todos, en su sitio”

Begoña Gómez conoció la noticia de su procesamiento en China, donde su marido se encuentra de viaje oficial. En Pekín, Pedro Sánchez ha reclamado que “la justicia haga justicia” en referencia a la posible apertura de juicio a su esposa, y se ha mostrado convencido de que “el tiempo va a poner todo, y a todos, en su sitio”.

El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, ha sido mucho menos comedido al proclamar que el juez Peinado “ha avergonzado a muchos jueces y magistrados” con su procesamiento a Begoña Gómez, haciendo un daño a la justicia “irreparable”.

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