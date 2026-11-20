Por la corresponsal de RFI en La Habana, Margot Davier

Juan Carlos Blain, dueño de una cadena de comida rápida, muestra con orgullo su local histórico, el que abrió en la casa de sus padres. “Hemos desarrollado una empresa bastante grande. Hoy creo que somos de las primeras empresas privadas con las nuevas leyes. Es una de las cosas que ya están funcionando, porque tenemos más de 100 trabajadores”, explica a RFI.

Su empresa ya no es una PYME. Con sus 106 empleados registrados, ya no necesita recurrir a subcontratistas. “Pasamos todos estos trabajadores a nomina, con todos sus derechos, con vacaciones, con los derechos laborales, las bonificaciones…”, cuenta.

Asociaciones más sencillas

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Otra ventaja es poder agrupar varias empresas bajo un mismo nombre, lo cual “permite y va a permitir que el tema sociedad entre las personas se pueda desarrollar mucho más, porque hasta antes de las 176 medidas, solamente podías tener una empresa. Hoy, con esta medida, es mucho más transparente y más seguro. Yo puedo hacer sociedad con otra empresa, que podamos beneficiarnos ambos”, recalca Blain.

Además de sus cuatro restaurantes, Juan Carlos Blain importa mercancías que revende en sus pequeñas tiendas. Estas operaciones ahora son más fáciles.

Desde enero, Estados Unidos ha aplicado diversas sanciones contra este país de 9,4 millones de habitantes, entre ellas un embargo petrolero, lo que ha agravado la crisis en sectores como la producción de energía, la minería y el turismo. Esto ha provocado una caída en los ingresos en divisas y un debilitamiento sin precedentes de las finanzas del Estado.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más