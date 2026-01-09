Por Giovanna Vial, corresponsal de RFI en el Líbano

Desde el martes 6 de enero, los combates se han concentrado en Ashrafieh y Sheikh Maqsud, barrios de Alepo que históricamente han estado habitados por una población mayoritariamente kurda.

En el tercer día de enfrentamientos, las autoridades sirias anunciaron un toque de queda en seis barrios, incluidos estos dos de mayoría kurda. Hasta el momento, al menos 22 personas han muerto y otras 173 han resultado heridas. Alrededor de 100.000 civiles han abandonado sus hogares a medida que los enfrentamientos se intensificaban.

Nuevos frentes de conflicto

Las Fuerzas Democráticas Sirias controlan gran parte del norte y noreste de Siria, región conocida como Kurdistán sirio o Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. La zona tiene sus propias fronteras, además de fuerzas de seguridad y autoridades civiles independientes del resto del país. Durante la guerra civil siria, las FDS recibieron apoyo estadounidense en la lucha contra el Estado Islámico y consolidaron el control militar y administrativo sobre el territorio.

Con la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y la consolidación de un nuevo gobierno en Damasco, esta región kurda pasó a ser considerada por el gobierno sirio como un territorio que debía ser reincorporado a la autoridad central del Estado sirio.

En marzo de 2025 se anunció un acuerdo de integración entre el gobierno sirio y las SDF, que preveía la incorporación de las fuerzas kurdas a las instituciones civiles y militares del Estado sirio. En la práctica, sin embargo, la aplicación de este acuerdo se ha caracterizado por la desconfianza y los bloqueos, ya que los kurdos, que lucharon contra el Estado Islámico (EI) durante la guerra civil, se enfrentan ahora a un gobierno formado por ex combatientes de grupos yihadistas, incluidos el propio EI y Al Qaeda.

Desde la caída del régimen de Asad, han surgido nuevos frentes de conflicto en Siria, esta vez involucrando a las minorías sectarias del país. Desde entonces, minorías como los alauitas, los drusos y los kurdos han sido objeto de persecución y ataques.

