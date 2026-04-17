Por Abdoollah Earally, corresponsal en Nueva Delhi

¿Por qué la India considera al torio como el "combustible del futuro"? ¿Por qué este material en lugar del uranio? Porque el torio es un metal natural que se encuentra en la arena. Es un pariente del uranio, pero es mucho más eficiente. En su estado natural, es muy poco radiactivo y, por lo tanto, más seguro de manipular.

India tiene una oportunidad inmensa: posee las mayores reservas mundiales de torio. Es un recurso abundante que produce muy pocos residuos voluminosos. Sin embargo, se trata de una tecnología compleja. Hasta ahora, solo Rusia y China habían logrado avances, pero ahora India juega en la misma liga.

La "criticidad"gracias a un reactor de nueva generación

El Departamento de Energía Atómica anunció el 7 de abril que había alcanzado la "criticidad", y todo tuvo lugar en el centro nuclear de Kalpakkam, en el sur de la India. Para los científicos indios, el secreto reside en un reactor de nueva generación.

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Su función es transformar el torio en un combustible potente mediante un bombardeo de partículas. Así es como han alcanzado la criticidad, según el Departamento de Energía Atómica de la India.

En concreto, es el momento en que el reactor "se enciende" de verdad, como un motor que arranca y funciona de manera estable. Es el punto de equilibrio. Mantener este equilibrio con torio es mucho más complejo que con uranio. Alcanzar la criticidad en un prototipo es una hazaña, pero aún está por ver su aplicación a escala industrial civil.

¿Para cuándo una explotación comercial a gran escala?

En cuanto a las próximas etapas del programa, ahora hay que lograr estabilizar la producción. Los expertos del Departamento de Energía Atómica de la India llevarán a cabo pruebas intensivas durante varios meses en Kalpakkam.

Luego, si las pruebas son concluyentes, la India planea construir reactores mucho más grandes. Lo que conducirá a la etapa comercial.

El gobierno indio apunta a una explotación industrial para su red eléctrica entre 2030 y 2040. Pero eso sigue siendo un sueño. Es una solución tecnológica que aún está por inventarse.

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