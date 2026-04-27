En un momento en que el mundo debate la salida de los combustibles fósiles, acudimos al encuentro de la energía hidráulica. RFI visitó una de las grandes represas de producción hidroeléctrica en el departamento de Antioquia para entender cómo funciona esta máquina de luz.

Para llegar a esta represa, hay que atravesar túneles que fueron excavados en la montaña principal a más de 200 metros de profundidad.

La represa Hidroituango es una obra colosal lanzada hace más de veinte años. Desde 2022, cuatro de sus generadores están en funcionamiento. Cuando se termine, será la represa más grande de Colombia, capaz de cubrir hasta el 30% de las necesidades energéticas del país, hacia finales de 2027 o principios de 2028.

“Primero, tomamos el agua del embalse. Allí tenemos una tubería y la llevamos directamente al distribuidor de la máquina. Y esa agua debe ser evacuada nuevamente una vez utilizada. Tras haber sido turbinada, llega aquí, a este lugar que llamamos la almenara, que es el pozo final. Y luego continúa su recorrido hacia el río, explica Jorge Rodríguez, ingeniero electromecánico encargado de operaciones en la represa de Ituango.

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Además de la producción de energía hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín (EPM) también tiene unas plantas de paneles solares. De hecho, el año pasado, por primera vez, Colombia produjo más electricidad a partir del sol que a partir del carbón, según la Unidad de Planeación Minero Energética, la UPME. Un avance histórico, pero que deberá amplificarse.

Alberto Mejía Reyes dirige la producción de energía para EPM lo explica: “En Colombia tenemos una gran ventaja. Nuestra matriz de generación es aproximadamente un 80 % de fuente renovable, que es la hidroeléctrica. Pero recurrimos a la energía térmica durante los períodos de fenómenos climáticos difíciles como el del Niño. EPM hoy alcanza cerca del 30 % de la demanda del país con sus centros de generación. En este momento, según los análisis realizados por el operador del sector eléctrico, el déficit de energía firme que tendremos para los próximos años equivale aproximadamente a una planta térmica de 500 megawattos.

El proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, en el río Cauca, cerca de Ituango, Colombia, en una imagen del 23 de junio de 2018

Aunque los avances son sin precedentes, la urgencia es tal que parecen insuficientes. Más que nunca, se imponen decisiones políticas. La cumbre de Santa Marta es el nuevo desafío, para Colombia, y para el mundo.

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