Ucrania declaró el estado de alerta tras un nuevo bombardeo nocturno. Rusia atacó varias ciudades con misiles y drones, dejando al menos 19 muertos y 46 heridos. Esta ola de ataques forma parte de una campaña cada vez más intensa contra la infraestructura energética ucraniana.

Dalia observa el edificio donde vive: las ventanas de todos los pisos están destrozadas, igual que las suyas. Pero ella minimiza los daños: "Solo fueron afectadas las ventanas. También hay algunos problemas en el baño, pero eso es todo. El dron cayó en algún lugar por ahí, no dentro del edificio. Así que digamos que todo está relativamente bien".

Dalia se refiere a un gran supermercado junto a su casa, donde impactó uno de los drones que cayeron anoche en Járkov, la segunda ciudad de Ucrania y una de las más golpeadas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. En total, 16 torres de apartamentos como la suya resultaron dañadas. Al menos 32 personas fueron heridas, entre ellas dos niños de nueve y trece años.

"Aquí la vida es completamente diferente de lo que era antes. He vivido aquí toda mi vida y todo ha cambiado", subraya Dalia.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó anoche más de 476 drones y 48 misiles, de los cuales fueron destruidos 442 aparatos y 41 proyectiles.

Dalia, diseñadora gráfica, tuvo la suerte de no pasar la noche en su casa. Tampoco sus padres estaban en el pueblo. Pero sí había muchos vecinos y personas que pasaban por ahí, que fueron evacuados. Esta mañana, el barrio intentaba recuperar la normalidad: un grupo limpiaba escombros en un gimnasio, un empleado de correos recogía paquetes y los barrenderos retiraban vidrios. Dalia, tras revisar su vivienda, salió a trabajar.

"¿Qué puedo decirle? Estas situaciones son una prueba para las sociedades. Después de lo que ha pasado, puedo decir que estoy rodeada de la mejor gente, que los amo y que haré todo por ellos. Creo que esta es la clave para entender por qué la gente sigue viviendo aquí en Járkov", concluye.

Las autoridades informaron que en toda la región cayeron anoche 24 drones, una bomba guiada, dos drones FPV y otros 25 aparatos de diferentes tipos. Pero esto no es nuevo: la ciudad y la región han sufrido ataques durísimos desde 2022.

Aun así, la vida continúa, como quedó demostrado esta mañana, cuando caía la primera nevada de un invierno que se espera tal vez el más duro desde el inicio de la guerra.

