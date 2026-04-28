¿Es posible que Claudia Sheinbaum no esté al tanto de los operativos antidrogas lanzados por autoridades locales, como sugiere el reciente caso de dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente de tránsito en México cuando regresaban de un operativo anti-drogas en Chihuahua?

El profesor Edgardo Buscaglia, investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, no descarta que el gobierno mexicano pueda desconocer algunos de los operativos que Estados Unidos realiza en colaboración con fuerzas locales mexicanas en su territorio. Según el académico, en un “Estado fallido” como el de México, “las instituciones federales no saben lo que están haciendo las instituciones estatales, y éstas no saben lo que hacen las municipales, debido a la tremenda corrupción ‘pirañesca” [sistémica que ha capturado a políticos mexicanos”.

Esta situación explica por qué la presidenta podría no estar enterada de que la gobernadora de Chihuahua colabora con autoridades estadounidenses. Buscaglia menciona que, en países en los que él ha trabajado, como Afganistán, Yemen o Pakistán, los funcionarios confiaban más en la protección de las autoridades norteamericanas que en la de sus propios gobiernos.

García Luna, ejemplo emblemático de infiltración

El especialista afirma que esto es lo que está ocurriendo en México. “Una gobernadora en México puede sentir que ella y su familia están más protegidas cooperando con Estados Unidos en la frontera que esperando protección del gobierno federal mexicano”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Buscaglia recuerda que el gobierno federal ha sido infiltrado por delincuencia organizada, señalando casos de senadores, diputados y ministros implicados. Un ejemplo relevante es el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.

Sobre la muerte de los agentes de la CIA que regresaban de un operativo en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su deseo de evitar un conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá la administración mexicana eludir la confrontación con el actual gobierno estadounidense?

Buscaglia sostiene que “es muy difícil que no haya conflicto”. Según él, “Trump enfrenta elecciones intermedias en noviembre, donde podría perder las mayorías republicanas en el Congreso. El mandatario necesita presentar triunfos contundentes en un contexto de fracasos en su administración: mayor inflación, tensiones con Irán y la situación en Israel. Necesita demostrar a su base electoral que controla la frontera, mostrando ejemplos claros de que es un presidente fuerte, capaz de evitar el ingreso ilegal de fentanilo, drogas y migrantes. En este escenario, y ante un Trump desesperado por mostrar logros antes de noviembre, es probable que continúen los conflictos políticos con el gobierno mexicano”.

Buscaglia incluso anticipa, como primicia, que “el gobierno estadounidense planea activar causas en contra de políticos de primer nivel en México”.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más