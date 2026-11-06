“Estamos todos muy contentos de que pueda venir el papa León, ya que esperamos tanto que venga el papa Francisco, pero bueno, no pudo ser”, comenta Rita Fernández, de 71 años, una vecina de la Villa 21-24 y parte de la feligresía de la Parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé.

La Parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24.

Sentado en los bancos de madera de la iglesia está otro vecino, Juan Ramón Congo, que valora especialmente la cercanía de León con los más necesitados: “Habrá pasado momentos difíciles ahí con la gente pobre. Inclusive tenemos fotos de él sirviendo la comida a la gente, estando ahí con la comunidad. Es una persona cercana a su comunidad, eso es importante”, subraya el hombre de 62 años.

“Viene a profundizar el legado de Francisco”

Al frente de La Parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé está el padre Lorenzo “Toto” de Vedia, que pertenece al grupo de sacerdotes conocidos como curas villeros. En un contexto socioeconómico que la Iglesia argentina considera crítico, el religioso ve en la visita del papa León una suerte de continuidad con el trabajo de Francisco.

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Al frente de La Parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé está el padre Lorenzo “Toto” de Vedia.

“No es que se fue el papa del ‘hagan lío’ y ahora viene un papa que va a ordenar las cosas. Eso es todo verso, eso es todo gente que quiere llevar el agua a no sé qué molino. Para mí León viene a profundizar el legado de Francisco”, analiza el sacerdote.

Ese legado, justamente, tiene un fuerte eje en el trabajo con los más pobres, que es lo que continúan haciendo desde parroquias como esta, curas villeros como Lorenzo “Toto” de Vedia.

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