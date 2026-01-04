El sábado, las instituciones venezolanas seguían mostrando las mismas caras, aunque quien encabezaba el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, ya no estuviera. Luego de la operación militar de Estados Unidos, que resultó en bombardeos y la captura del gobernante venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha dicho que el Ejecutivo nacional y los demás poderes públicos siguen siendo revolucionarios.

La funcionaria calificó como secuestro la captura de Maduro y exigió “la inmediata liberación de él y su esposa”. Lo hizo acompañada del Alto Mando Militar, de los presidentes del parlamento y del Poder Judicial, del canciller, del fiscal general, y de otros ministros, como el del Interior Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo.

“Exigimos la inmediata liberación de Nicolás Maduro y su esposa, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, sostuvo Rodríguez.

No explicó la vicepresidenta cómo puede operar el gobierno de un país con un presidente preso en otro país, una situación que escapa a toda prerrogativa jurídica en Venezuela. Una suerte de jefe de Estado in absentia.

Sí recordó que ha sido activado un decreto de conmoción exterior y el paso a una etapa de lucha armada frente a una agresión, en este caso por parte de Washington que, según Delcy Rodríguez, esconde el objetivo de capturar los recursos energéticos, minerales y naturales de Venezuela.

Calles vacías, acopio de víveres y combustible

En las calles, este sábado ha habido silencio. Un sábado de calles vacías, con algunas personas comprando víveres o combustible por si se repiten escenarios violentos.

Todos, con su particular historia de cómo vivió el primer ataque aéreo en territorio venezolano en la historia del país.

“Es la manera que tiene el imperio de atacarnos, una forma vil y despiadada de tratar de arrodillar al pueblo”, afirmaba ante el micrófono de RFI un venezolano en Caracas.

Distinto opinaba otra habitante de la capital venezolana: “Y aunque mi corazón al principio se asustó cuando comprendí lo que estaba pasando, sentí la alegría más grande que puede haber”.

Otro ciudadano analizaba los hechos de las últimas horas: “Lo extraño es que haya ocurrido de esa manera, una extracción tan violenta sin ningún tipo de oposición deja mucho que pensar, sobre todo de las fuerzas armadas nuestras que parecieran que no existen. Si no tienes capacidad de defender al presidente, en qué manos quedamos nosotros los ciudadanos, quién nos defiende a nosotros”.

