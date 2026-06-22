Con el corresponsal de RFI en Nueva Delhi

A pesar de la orden de desalojo de la policía, estos estudiantes han pasado una segunda noche en su lugar de concentración en Nueva Delhi. Para Abhimanyu, esta movilización sigue siendo legítima. “Somos estudiantes, jóvenes que defendemos nuestros derechos. No hay nada de malo en protestar”, dice a RFI.

A su alrededor, varias organizaciones estudiantiles han acudido a prestarles apoyo. Devianee pertenece a uno de estos colectivos de la Universidad de Delhi, Disha-DU. “Estamos aquí por los estudiantes. Nos mantendremos a su lado todo el tiempo que sea necesario, por solidaridad”, explica.

Nacido en las redes sociales

El “Cockroach Janata Party” (CJP), o Partido de las Cucarachas en español, que surgió en Instagram como una sátira, se ha convertido en el portavoz de la ira estudiantil. Los manifestantes exigen la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras los fraudes que han provocado el aplazamiento de las pruebas de acceso a Medicina. En Delhi, su líder, Abhijeet Dipke, se niega a levantar el campamento.

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“Esta manifestación estudiantil es una manifestación indefinida. Nos quedaremos aquí hasta conseguir esa dimisión”, asegura.

El ministro de Educación no ha dado ninguna señal de que vaya a dimitir. Pero para el Partido de las Cucarachas, lo que está en juego es también demostrar que un movimiento nacido en las redes sociales puede perdurar en la calle.

Examen bajo estricta vigilancia

Por su parte, unos 2,2 millones de aspirantes a médicos se han presentado este domingo a su examen bajo estricta vigilancia, tras la anulación de la sesión anterior debido a una filtración de las preguntas, un episodio que ha desencadenado una ola de indignación en el país. Las autoridades indican que han desplegado más de 200.000 agentes, entre ellos policías, y han restringido el acceso a la aplicación de mensajería Telegram con antelación.

La Agencia Nacional de Exámenes de la India declaró que había puesto en marcha un “dispositivo de seguridad de varios niveles para garantizar un examen justo y transparente”, que incluía autenticación biométrica, vigilancia por vídeo asistida por IA y geolocalización por GPS de los examinados, según precisó.

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