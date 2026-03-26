Varios miles de iraníes cruzan cada día el paso fronterizo de Kapiköy, el principal que comunica Irán con Turquía y que está situado entre montañas nevadas. Arrastran maletas y bultos y buscan los taxis y furgonetas que los lleven hasta la ciudad o el aeropuerto más cercanos.

Hay trabajadores que buscan empleo debido a la profunda crisis que vive Irán desde el año pasado, y algunos viajantes de negocios, pero buena parte de ellos son familias que buscan refugio de la guerra, como la de Sarah, acompañada por su marido y su hijo de diez años que huyen del miedo que les provocan las bombas y misiles que Estados Unidos e Israel lanzan sobre su país.

Su idea, como la de muchos otros, es utilizar el visado de turista que les permite quedarse 90 días en Turquía, esperando a que la guerra pare y así poder regresar a su hogar.

“Es peligroso, porque todos los días escuchamos sonidos terribles en Teherán, en Karaj… Para los niños es difícil”, cuenta a RFI Mahdi, que ha aprovechado que tiene doble nacionalidad para salir de Teherán, una ciudad, que, pese a los bombardeos, nos cuenta que sigue tratando de funcionar con cierta normalidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sahab, otro iraní, acaba de recorrer el país desde la provincia sureña de Shiraz, hasta este paso de Kapiköy, y ha sido testigo de los destrozos causados por los bombardeos.

“Me da mucho miedo que se convierta en una guerra muy larga. Espero que se pueda encontrar una solución. Estoy muy, muy preocupado por mi familia, que vive allí”. Explica.

Varios de los iraníes con los que hemos hablado subrayan que esta guerra no terminará con el actual régimen y que un cambio real solo llegará si hay una gran movilización local y no de la mano de la intervención extranjera.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más