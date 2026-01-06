Con nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi

Los responsables iraníes se toman muy en serio las amenazas de Donald Trump. Varios dirigentes iraníes han advertido a Estados Unidos, pero también a Israel, afirmando que Irán responderá de forma inmediata y contundente a cualquier acción militar.

Entre la población, todo el mundo habla, por supuesto, de las amenazas de Donald Trump, sobre todo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

Una operación de este tipo sería difícil de llevar a cabo en Irán. De hecho, la capital iraní se encuentra a más de 1.000 kilómetros del golfo Pérsico, donde se encuentran las principales bases estadounidenses en la región.

Sin embargo, el pasado mes de junio, durante la guerra de 12 días desencadenada por Israel contra Irán, el presidente estadounidense declaró que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, era un objetivo fácil. Donald Trump precisó, no obstante, que por el momento no pretendía matarlo.

Tras las declaraciones del presidente Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que apoyaron las manifestaciones, el jefe del poder judicial afirmó que no habrá complacencia con los alborotadores.

Desde el inicio del movimiento, el lunes 29 de diciembre de 2025, varios cientos de personas han sido detenidas.

El lunes 5 de enero se produjeron manifestaciones en Teherán y en varias ciudades de provincia, mientras que las fuerzas antidisturbios se desplegaron ampliamente en la capital y en las ciudades de provincia.

En una rueda de prensa celebrada en Nueva York el 5 de enero, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó “la necesidad de evitar más víctimas”, citando al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y añadió que este “también hace un llamamiento a las autoridades para que respeten la libertad de expresión, el derecho de asociación y de reunión pacífica. Todas las personas deben poder manifestarse pacíficamente y expresar sus quejas”.

