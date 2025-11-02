Un ataque con arma blanca hirió a 10 personas en un tren que se dirigía a Londres este 1 de noviembre de 2025. Según las autoridades, nueve de los heridos "podrían estar en peligro de muerte". Dos personas fueron arrestadas pero se desconocen sus motivos. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque de "extremadamente preocupante".

La policía británica intenta identificar los motivos del ataque de este sábado que dejó 10 heridos, nueve de ellos de gravedad, en un tren que se dirigía a Londres y procedente de la ciudad de Doncaster (norte de Inglaterra).

Se ha pedido a los servicios antiterroristas que colaboren en la investigación de la tragedia, por la que dos personas han sido detenidas. Pero no se ha dado información sobre sus identidades o las razones que pueden haber llevado a las escenas de horror descritas por los testigos.

La policía fue alertada de un incidente en torno a las 19:40 hora local (GMT), tras la activación del sistema de alarma, e intervino en la estación de Huntingdon, situada en la zona de la ciudad universitaria de Cambridge, a unos 120 kilómetros al norte de la capital. Durante la noche, la policía de transporte informó de un saldo de 10 heridos en el hospital, nueve de los cuales en peligro su vida.

"Extremadamente preocupante"

"Actualmente estamos realizando verificaciones urgentes para determinar qué sucedió y puede pasar algún tiempo antes de que podamos confirmar algo", advirtió el comisario Chris Casey, pidiendo que no se "especule sobre las causas del incidente".

El primer ministro Keir Starmer describió el incidente como "extremadamente preocupante". "Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta", dijo.

En un país con leyes de armas muy estrictas, la violencia por apuñalamiento ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años en Inglaterra y Gales, según cifras oficiales. El primer ministro ha descrito en el pasado la situación como una "crisis nacional".

El gobierno de Starmer ha tomado varias medidas para restringir el acceso a las armas blancas desde que llegó al poder en julio de 2024. Casi 60.000 han sido incautadas o recuperadas por la policía en 10 años, dijo el miércoles la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

