Con Emmanuelle Steels, corresponsal de RFI en Atenas

Unos 1.500 manifestantes se han concentrado frente al Ministerio de Empleo en Atenas para protestar contra los “salarios de miseria”, mientras que los sectores del turismo y la construcción siguen siendo los motores de la economía del país.

“El desarrollo turístico del país no puede basarse en el agotamiento de los trabajadores, en la implantación de jornadas laborales de 13 horas ni en el incumplimiento de los convenios colectivos”, declaró ante los micrófonos George Hotzoglou, presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de la Alimentación y el Turismo.

En la calle Adrianou, en el centro de Atenas, al mediodía, los turistas se sientan en las terrazas, alineadas frente al Ágora. El día se presenta interminable para Katia, que dirige el equipo de camareros de un bar-restaurante.

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"Trabajo 16 horas al día. Es agotador, sobre todo por el calor", explica. "Aquí, en el centro de Atenas, hace 36 grados en julio y agosto. El clima es realmente desagradable."

Salarios estancados en torno a los 1.000 euros

Este miércoles 24 de junio de 2026, los trabajadores del sector hotelero y turístico están en huelga durante 24 horas para llamar la atención sobre sus duras condiciones laborales.

"Cada verano, nos separamos de nuestras familias", explica sin rodeos Fotis Skaltsas, empleado de un gran hotel en la isla de Rodas y secretario general del sindicato de trabajadores del turismo. Habla de un ritmo frenético durante el verano y, después, de un gran vacío en octubre, cuando se queda sin trabajo y con solo tres meses de prestación por desempleo.

Los salarios, que se estancan en torno a los 1.000 euros, no atraen a muchos candidatos. Esta temporada faltan 80.000 empleados para que el sector turístico griego funcione.

Grecia recibió en 2025 cerca de 38 millones de visitantes, lo que supuso un récord por tercer año consecutivo.

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