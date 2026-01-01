Un estadounidense que pide convertirse en francés… A Donald Trump no le gustó y su reacción no tardó en llegar. Acerbo, el presidente de Estados Unidos describió esta naturalización como "buenas noticias" en su red social Truth Social, antes de denigrar al actor, un claro partidario de los demócratas, que, según el jefe de Estado, "no es una estrella en absoluto".

En Francia también, esta naturalización no ha pasado desapercibida. Algunos han cuestionado un procedimiento excepcional que permitió a George Clooney —que no habla bien francés—, su esposa la abogada Amal y sus dos hijos obtener la ciudadanía.

Leer tambiénResidencia y naturalización en Francia: qué cambia para los extranjeros en 2026

La ministra delegada ante el ministro del Interior, Marie-Pierre Védrenne, expresó personalmente sus dudas sobre la "justicia" de esta naturalización, añadiendo que, a nivel personal, comprendía la valoración sobre este tema de los "dobles raseros".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Además, a partir de este 1 de enero de 2026, las condiciones para residir de manera duradera en Francia vuelven a endurecerse para los extranjeros no europeos.

Respeto por los procedimientos y orgullo

¿Un pase libre para George Clooney? Esta no es en absoluto la opinión del Quai d’Orsay, que justificó que "el señor y la señora Clooney siguieron un riguroso procedimiento que abarcaba, entre otras cosas, desde investigaciones de seguridad hasta entrevistas regulatorias en la Prefectura y el pago de sellos fiscales".

"Viven en el territorio francés, en el [departamento del] Var la mayor parte del tiempo, y sus hijos estudian allí", explicó Laurent Nuñez, ministro del Interior. "Llevan a cabo muchas acciones en el territorio nacional y contribuyen enormemente a la influencia cultural e intelectual de nuestro país", añadió.

El partido ultraderechista Reagrupación Nacional, que defiende la limitación de la inmigración, esta vez no se quejó. El diputado Thomas Ménagé dijo en el canal BFMTV este jueves que es una "fuente de orgullo" porque George Clooney no viene a "disfrutar de los beneficios de la nacionalidad".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más