Se trata de un estudio cuyas conclusiones no deberían sorprender a algunos reclutadores. Según los investigadores de la Escuela de Negocios HEC, las empresas francesas parecen estar frenando efectivamente las contrataciones en los oficios o tareas que pueden ser realizadas por la inteligencia artificial. Para llevar a cabo su estudio, los investigadores crearon un índice de exposición de los oficios a la IA, que luego compararon con los datos sobre la creación de puestos de trabajo y la finalización de contratos entre enero de 2019 y marzo de 2026.

Una caída significativa en las contrataciones, principalmente entre los más jóvenes

El análisis de los resultados por grupo de edad muestra una caída de las contrataciones particularmente marcada entre las personas de 21 a 29 años. En marzo de 2026, las contrataciones con contrato indefinido en el 20 % de los oficios más expuestos a la IA disminuyeron un 28 % en comparación con noviembre de 2022, fecha del lanzamiento de ChatGPT para el público en general. En comparación, en las profesiones consideradas menos expuestas a la IA, la caída en las contrataciones es de solo el 8 %.

Esta diferencia entre las dos trayectorias —entre los oficios expuestos o no a la IA— se reduce entre las personas de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, y luego se vuelve casi inexistente para los trabajadores de 50 años o más. En resumen, la experiencia de un trabajador actúa como una especie de escudo contra la IA.

Una disminución en las contrataciones que no se refleja en las cifras de desempleo general

La disminución en las contrataciones con contrato indefinido entre las personas de 21 a 29 años se ve compensada hoy en día, en parte, por el hecho de que hay menos despidos y rescisiones de contratos. Las empresas no están eliminando tantos puestos de trabajo en términos absolutos, pero sí están reduciendo la proporción de contrataciones de los más jóvenes. El mercado laboral está, en cierto modo, estancado. Los empleadores se muestran cautelosos ante esta tecnología que aún no dominan del todo; además, influye la situación económica global y el hecho de que los jóvenes tienden más a conservar sus puestos de trabajo.

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Pero probablemente se trate solo de una etapa transitoria. Ya el año pasado, un importante estudio de la Universidad de Stanford en Estados Unidos había puesto de manifiesto una disminución efectiva del 13 % en el empleo de los más jóvenes en los oficios más expuestos.

Los autores del estudio advierten a los empleadores

Los autores del estudio también alertan a las empresas: la automatización de las tareas que antes realizaban los empleados más jóvenes podría reducir la producción a largo plazo, ya que los puestos de inicio de carrera son, además, aquellos en los que se desarrollan, a través de la práctica, las habilidades de los profesionales experimentados del futuro. Como consecuencia, también podría producirse una escasez de perfiles con experiencia en estas tareas.

Este estudio, en cualquier caso, alimenta una angustia real entre los estudiantes, quienes ya son conscientes de los riesgos que plantea la IA para el empleo. Según el último barómetro Talents elaborado por la escuela de administración de empresas Skema, casi tres de cada cuatro estudiantes (74 %) perciben la IA generativa como “una amenaza” para los puestos de inicio de carrera. Esto alimenta la inquietud y el enojo de los estudiantes de secundaria que se manifiestan en las calles de Francia.

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