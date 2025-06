Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le gusta repetir que es el jefe del ejército más poderoso del mundo. Un ejército que intenta, como muchas otras instituciones, reformar, o incluso someter. Incluso si eso significa debilitarlo.

Por Marine de La Moissonnière

Un gigantesco desfile militar se llevará a cabo este sábado 14 de junio en Washington. Donald Trump quiso celebrar por todo lo alto el 250° aniversario del ejército de Estados Unidos, así como su 79° cumpleaños. Él, que nunca ha hecho el servicio militar, está cumpliendo así un viejo sueño nacido en París en 2017. Después de asistir a las ceremonias del 14 de julio en los Campos Elíseos, se dijo a sí mismo que también le gustaría tener su desfile.

"Refundición ideológica" y despliegue del ejército

Esta gran manifestación se produce en un momento en que el presidente estadounidense ha redefinido el papel del ejército en Estados Unidos. Al escucharlo, gracias a él, la institución se ha reenfocado en su "misión esencial" que es "aniquilar a los enemigos de América". Se acabaron los "desvíos", como los programas de diversidad, equidad e inclusión que ha prohibido. El presidente de Estados Unidos también ha excluido a las personas transgénero de las fuerzas armadas. Se trata, por tanto, ante todo de una refundición ideológica.

Pero Donald Trump también ha impuesto un cambio de paradigma al desplegar el ejército en suelo estadounidense: la militarización de la frontera con México para combatir la inmigración ilegal, el envío de tropas a las calles de Los Ángeles para reprimir las manifestaciones.

"Politiza la institución. Esto va en contra de la tradición estadounidense de neutralidad de las fuerzas armadas", dice Elizabeth Sheppard Sellam, profesora de la Universidad de Tours. Al confiar al ejército misiones policiales en suelo estadounidense cuando no hay insurrección, Donald Trump está coqueteando con la legalidad, cree la investigadora, que añade que el presidente está jugando un juego "peligroso".

Donald Trump se ha rodeado de partidarios

Durante su primer mandato, tras la muerte de George Floyd, Donald Trump ya había intentado enviar al ejército para devolver la calma a las calles estadounidenses. Pero los generales se habían opuesto a él. Esta vez, nombró a sus leales, empezando por el jefe del Pentágono: Pete Hegseth, un ex oficial de la Guardia Nacional y ex presentador de FoxNews. "Ya no hay adultos en la sala, solo hombres serviles e ideólogos como Stephen Miller y Russell Vought, cuyo objetivo es destruir la democracia estadounidense desde adentro", estima Sellam.

Como los militares están sujetos a un derecho de reserva, es difícil saber cómo se reciben las acciones de Donald Trump dentro de las tropas. Buena parte del ejército, sobre todo los jóvenes, votaron por él. Pero verse puesto al servicio de las batallas ideológicas del presidente de esta manera hace que algunas personas regañen. Cada vez escuchamos a más generales retirados criticarlo. Al igual que la sociedad estadounidense, las fuerzas armadas están polarizadas.

