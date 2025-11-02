La tragedia ocurrió en Hermosillo, en el estado de Sonora, cuando la tienda se encontraba llena de clientes debido a las compras previas al Día de Muertos. Las autoridades descartaron por ahora un ataque intencionado.

Al menos 23 personas murieron y otras resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora (norte), informaron el sábado autoridades locales. "Lamentablemente en el número de víctimas se encuentran menores de edad", afirmó en un video el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Una explosión en principio "accidental"

Gustavo Salas, el Fiscal General de Justicia de Sonora, detalló que la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalar gases tóxicos. En un video compartido por su oficina, confirmó que entre los fallecidos hay algunos menores de edad, pero no dio más detalles, ya que aún se está llevando a cabo el proceso de identificación de los cuerpos. Salas añadió que 12 personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de la ciudad de Hermosillo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La explosión se registró en una tienda de la cadena Waldo’s en el centro de la ciudad. La fiscalía de Sonora dijo en un comunicado que el evento fue "accidental" y que se investiga si la causa del siniestro fue un "transformador [un aparato que modula el voltaje eléctrico] que se encontraba en el interior del establecimiento comercial".

"Hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional", dijo Salas. "No descartamos ninguna línea de investigación, sin embargo hasta el momento queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que nos permita pensar en esa posibilidad", añadió en la grabación.

"He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan", dijo por su parte Durazo. "Nadie enfrentará este dolor en soledad. Desde los primeros momentos, los cuerpos de emergencia, seguridad y salud actuaron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas", agregó el gobernante.

Cancelación de las celebraciones

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en la red social X sus condolencias "a las familias y seres queridos de las personas fallecidas". La Secretaría de Seguridad Pública local descartó que el siniestro haya sido "un ataque" o un "evento relacionado a una actitud violenta" en contra de civiles.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Waldo’s expresó "profundamente" lo ocurrido en la tienda y expresó su "solidaridad con las personas afectadas y sus familias". También prometió colaborar en la investigación "de manera transparente y responsable".

Según la prensa mexicana, tras la explosión los clientes buscaron refugio dentro de la tienda y quedaron atrapados entre las llamas. El diario mexicano El Universal señaló que la explosión ocurrió al filo de las 14H00 hora local (20H00 GMT) y que comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas para evitar que el fuego se extendiera.

Al lugar, llegaron cuerpos de emergencia para atender la situación. Imágenes de la prensa muestran la fachada del edificio con los ventanales destruidos y una mancha negra por el incendio. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y cancelaron celebraciones en la ciudad con motivo del Día de Muertos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más