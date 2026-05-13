Una colina azotada por el viento, una valla metálica y la frontera. Más abajo, a lo lejos, el sur de Líbano ocupado por el Ejército israelí. Allí vive Ori, prácticamente sobre la línea divisoria. A sus 37 años, este padre de familia se niega a abandonar su pueblo, de apenas 160 habitantes.

"¿Por qué corremos peligro? Porque Hezbolá está justo enfrente de nosotros", explica. "Se supone que deberían estar mucho más lejos, pero, como puede ver, el ambiente aquí es bastante tenso. Cuando caminas junto a la valla, drones explosivos pueden aparecer de repente. Además, estos drones pueden ser pilotados desde muy lejos, a unos 60 o incluso 120 kilómetros. Nos pueden sorprender en cualquier momento. Solo hacen falta unos segundos para que ocurra algo aquí".

"Una amenaza prioritaria"

Disparos de interceptación, fuego de artillería… Los civiles no han sido evacuados de la zona y el coronel R., responsable de la brigada 769, confirma una situación de alto el fuego parcial.

"Hezbolá apunta contra los soldados. Intentamos contrarrestar la amenaza de los drones con tecnología… Todo depende del tipo de refugio que tengas y de los sistemas de señuelo que utilices. Está claro que es una amenaza prioritaria a la que debemos enfrentarnos", afirma.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Neutralizar estos drones explosivos guiados por fibra óptica es una operación compleja. A comienzos de esta semana, un soldado murió tras ser alcanzado por uno de estos aparatos.

En un comunicado, Hezbolá afirmó el viernes que una salva de misiles tuvo como objetivo una base situada al sur de la ciudad israelí de Nahariya, "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí, al ataque contra los suburbios del sur de Beirut y a las agresiones contra pueblos y civiles en el sur de Líbano".

Horas más tarde, el grupo respaldado por Irán anunció el lanzamiento de drones contra otra base en el norte de Israel, asegurando que también se trataba de una respuesta a los ataques israelíes.

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés informó de que los bombardeos israelíes en cuatro zonas del sur del país dejaron diez muertos el viernes, entre ellos dos niños y tres mujeres. La Defensa Civil libanesa había indicado previamente que uno de sus miembros también murió en un ataque israelí en el sur del país.

Con información de la AFP

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más