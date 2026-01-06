Desde Cúcuta, Colombia

En el Puente Internacional Simón Bolívar, es casi como un día normal, excepto por los tres tanques blindados del ejército que ahora monitorean el lugar. El puente mantiene su habitual vaivén de venezolanos y vehículos.

“Está tranquilo, no pasa nada”, dice Yeber Jaimes, que viene de Táchira para hacer mercado en Colombia. No pudo volver a Caracas, donde trabaja: “A la expectativa… Porque las bombas que tiraron, todo eso… Esperar que todo calme. Bueno, y ahí sí ya, nos vamos más tranquilos. Aquí, bendito Dios, la economía es buena”, explica.

“Con expectativas de volver pronto”

Otros, como Sofía, vuelven a su país de exilio. Se devuelve a Perú tras las fiestas decembrinas. Ha vivido tres días intensos: “Como todo fue sorpresivo, casi a todos nos agarró durmiendo. Casi todos, por no decir todos, más del 80% de la población venezolana que estamos en el extranjero estamos con expectativas de volver pronto. Ha demorado el país en estar en esta situación decadente. También va a demorar la restauración. Tenemos por lo menos esperanza, que creo que ya no la teníamos”, dice la venezolana de 33 años.

Más de 15.000 personas transitan por este paso a diario. Jony Ortiz se gana la vida comprando productos básicos en Colombia y revendiendo de manera informal en Venezuela. Lo que llaman el rebusque.

“Los refrescos, la harina, el pollo, todo lo que uno pueda llevar. Yo vengo, pues, dos días a la semana en el carro para poder trabajar, porque de qué trabajo allá, si no hay trabajo”, cuenta a RFI.

Toda una economía local e individual depende de este cruce que reabrió en 2022. Y temen que una nueva crisis signifique un nuevo cierre.

