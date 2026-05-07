El barrio de Golders Green, en el norte de Londres, de mayoría judía, está lleno de coches de policía patrullando las calles. Es la respuesta del gobierno al apuñalamiento, aquí, de dos judíos, la semana pasada y a los incidentes antisemitas de los últimos meses.

Moshé lleva kipá y barba, tiene 55 años y se dirige a una panadería kosher. “No soy partidario de la mano dura policial, pero en este contexto creo que es importante demostrar que les importa”, dice Moshé.

Explica que él mismo ha sido víctima del antisemitismo. “Fue en una tienda de fish and chips, el dueño me dijo que las mujeres judías eran unas perras”, cuenta.

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Un poco más allá, en Highfield Avenue, una calle residencial, un guardia de seguridad privado vigila la entrada de la sinagoga, donde van llegando los congregantes con traje oscuro y barba crecida, algunos con kipá y otros con sombrero de fieltro. Uno de ellos es Kfir, que cuenta que “los judíos sufren un trauma histórico”.

El voto judío es clave para los laboristas en el municipio de Barnet al que pertenece Golders Green en las elecciones locales de este jueves. “La comunidad judía está sufriendo mucho -avisa otro vecino-. Y esto afectará a Keir Starmer”.

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