Con Daniel Postico, nuestro corresponsal en Londres, y la AFP

Para el jefe del Gobierno británico, la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne este jueves en la capital irlandesa a unos 50 líderes europeos, es una ocasión ideal para avanzar en sus objetivos, una semana antes de la cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Acercarse a la UE

Tras suceder en julio al impopular Keir Starmer, el laborista Andy Burnham se ha distanciado de su predecesor —que había sentado las bases para un "deshielo" con la UE— yendo mucho más allá. Se ha atrevido a plantear la posibilidad de que el Reino Unido pueda volver algún día a formar parte del bloque, del que se retiró de forma estrepitosamente en 2020. Con ello, Burnham ha roto un importante tabú político, 10 años después de la ruptura que supuso el referéndum a favor del Brexit.

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Por lo tanto, para el primer ministro británico, la cumbre dublinesa de hoy es la antesala diplomática de la trascendental reunión bilateral del 20 de noviembre en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también estarán presentes hoy. Será la primera oportunidad para Burnham de conocer a los principales líderes europeos.

Varias reuniones previstas

En Dublín, Andy Burnham copreside una mesa sobre seguridad y defensa en la que anunciará nuevas sanciones contra Rusia, un terreno donde Londres y Bruselas sí tienen consenso total y que puede servir de lubricante para las negociaciones comerciales.

Downing Street también ha confirmado que Burnham mantendrá una serie de reuniones bilaterales y multilaterales para preparar la reunión del 20 de noviembre al margen de las mesas plenarias, aunque no se han precisado con quién se va a reunir, si con líderes de la Unión Europea, o de países como Noruega o Canadá que tienen tratos especiales con Bruselas o aspiran a tenerlos.

Burnham ha conocido esta semana las divisiones que la decisión de volver a la Unión Europea de alguna manera puede generar dentro de su partido, un aviso de lo que le puede suceder en la sociedad. En cualquier caso, la visión sobre Europa la expondrá la semana que viene en el tradicional discurso anual en la City de Londres.

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