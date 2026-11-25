Desde el sábado 21 hasta el jueves 26 de noviembre votan los españoles en el exterior para las elecciones generales que el próximo domingo se desarrollarán en territorio español. Este año hay una particularidad: el Tribunal Supremo ha suspendido mediante una medida cautelar el derecho al voto de quienes obtuvieron la ciudadanía a través de la Ley de Memoria Democrática o "ley de nietos" y no hayan demostrado su condición de descendientes de exiliados. Sus sufragios, de todos modos, se están almacenando por separado para que posteriormente se determine si serán o no contabilizados.

En Argentina hay más de medio millón de personas habilitadas para votar en cinco consulados, y miles accedieron a la ciudadanía por la ley de nietos. El principal centro de votación se encuentra en el consulado de la ciudad de Buenos Aires.

Ese consulado está muy activo estos días. Constantemente entran y salen ciudadanos españoles para emitir su voto. La mayoría de los que accedieron a la ciudadanía por la ley de nietos no saben si su voto será o no contabilizado. Andrea Pini obtuvo la ciudadanía hace pocos meses por su abuela. Ella sale del consulado entusiasmada, más allá de la incertidumbre. "Estoy recontenta, qué sé yo, no sabía si venir, no venir. Pero finalmente vine por mi abuela. Lo sentí en el corazón, así que vine. Y confío en que mi voto sea respetado".

Otro votante que obtuvo la ciudadanía por la ley de nietos, Jorge García Molina, no tiene dudas de lo que debería pasar con su sufragio. "Yo soy español, en definitiva, es la ley, es una ley que está vigente. Yo hice todos los trámites con la ley, tenía todos los papeles, todos los antecedentes. Sería una picardía que mi voto no contara", agrega.

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Mientras tanto, los españoles en Argentina siguen participando del proceso electoral, a la espera de una decisión del Tribunal Supremo.

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