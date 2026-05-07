Tras llegar al poder en 2024 en un contexto de rechazo masivo hacia los conservadores tras 14 años de gobierno, el líder laborista Keir Starmer tiene hoy dificultades para convencer. Acusado de pasividad y falta de iniciativa, ha decepcionado. "Había grandes expectativas puestas en el Gobierno, sobre todo en relación con la situación económica del país, pero también con respecto a otras cuestiones como la inmigración -recuerda Thibaud Harrois, profesor titular de Civilización Británica en la Universidad de París-Sorbona-, pero el Gobierno laborista no ha logrado, por el momento, cambiar la situación".

Crisis recurrentes

A esta decepción se suma una serie de polémicas. El caso de Peter Mandelson, antiguo pilar del Partido Laborista nombrado embajador en Washington a pesar de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, ha puesto en tela de juicio el criterio de Keir Starmer. "Se cuestiona la integridad del primer ministro y la ética del Gobierno", subraya Thibaud Harrois.

Otro tema delicado: el reciente recrudecimiento de los actos antisemitas. Se acusa al Partido Laborista de no responder a ellos con la suficiente eficacia.

El resultado: una opinión pública cada vez más escéptica, en un país que sigue marcado por las dificultades económicas. "Se esperaba que el Gobierno laborista encontrara soluciones (…) y, en realidad, no han sido capaces de encontrarlas", concluye el académico.

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La ofensiva de Reform UK y los Verdes

En este contexto, estas elecciones locales podrían cambiar las reglas del juego. Si bien los conservadores siguen debilitados, otras formaciones ganan terreno.

A tres años de las elecciones legislativas de 2029, el partido de extrema derecha Reform UK lidera las intenciones de voto a nivel nacional con un 26 %, según el instituto YouGov. Se sitúa por delante del Partido Conservador (19 %), el Partido Laborista (18 %) y los Verdes (15 %).

La formación liderada por Nigel Farage espera sacar partido del descontento de los británicos, especialmente en cuestiones de inmigración. En la izquierda, los Verdes también intentan imponerse como alternativa. Liderados por Zack Polanski, están atrayendo a una parte del electorado decepcionado con el Partido Laborista, a pesar de sus propias polémicas.

Por último, se analizarán de cerca las dinámicas regionales. En Escocia y Gales, los partidos independentistas podrían registrar avances significativos. En Gales, el Partido Laborista podría incluso perder el control del parlamento local por primera vez desde su creación hace 27 años.

El futuro político de Keir Starmer, en la cuerda floja

Estas elecciones suponen, por tanto, un momento clave para Keir Starmer. "Es una especie de prueba (…). Se encuentra en una situación que, al fin y al cabo, es muy complicada", resume Alma-Pierre Bonnet, profesor titular de Civilización Británica en la Universidad Lyon 3 Jean Moulin. "Cuestionado por sus adversarios, también lo es dentro de su propio partido".

Pero un "golpe" en la cúpula del Partido Laborista parece difícil. Según Thibaud Harrois, "querer ocupar el puesto de Keir Starmer es también querer asumir la impopularidad de los laboristas en general. No estoy seguro de que todo el mundo esté dispuesto a hacerlo".

Un análisis que coincide con el de Alma-Pierre Bonnet: "Es una posibilidad interna intentar deshacerse de él (…), pero va a ser un proceso bastante complicado". "Mostrar este símbolo de falta de unidad (…), es realmente un mensaje muy negativo para los votantes", asegura.

Por lo tanto, una amplia derrota de los laboristas en las elecciones locales no significaría automáticamente la salida del primer ministro, que sigue contando con una cómoda mayoría en el Parlamento. Y las elecciones legislativas no están previstas hasta 2029.

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