Un apoyo “pleno y total”, según Donald Trump, pero tardío, informa nuestra corresponsal en Jerusalén, Frédérique Misslin. A última hora, a una semana de las elecciones, Benjamin Netanyahu agradeció al presidente estadounidense por “su inmenso apoyo”. Los israelíes están muy preocupados por preservar un vínculo especial entre su país y Estados Unidos, especialmente en temas de defensa y seguridad. El primer ministro aprovechó las declaraciones de Donald Trump para amenazar una vez más a Irán.

Reconocimiento

Muchos israelíes están muy agradecidos con el presidente estadounidense por haber negociado un acuerdo que permitió, hace un año, la liberación de los rehenes que estaban en manos de Hamás. Para Benjamin Netanyahu, el apoyo de Donald Trump es importante, ya que se encuentra aislado en la escena internacional y es perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Sin embargo, este apoyo estadounidense resulta discordante. Se produce en medio de una oleada de condenas, tras un fin de semana marcado por la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada. Palestinos, una periodista estadounidense y diplomáticos europeos fueron atacados y resultaron heridos por colonos este fin de semana durante la cosecha de aceitunas, en diferentes localidades palestinas.

Una carrera reñida

La Unión Europea ha condenado enérgicamente estos ataques. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se mostró consternado por las imágenes de la paliza que recibió la periodista. El ataque fue de una violencia extrema. El sábado, un alcalde francés de 78 años fue brutalmente golpeado por los colonos. Las autoridades israelíes afirman que están investigando, pero la oficina del primer ministro denunció una campaña de “difamación” contra Israel y sus colonos.

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La elección será la primera que se celebre en Israel desde el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, al que Israel respondió lanzando una guerra que devastó la Franja de Gaza, antes de ocupar parte del Líbano y bombardear a Irán con la ayuda de Estados Unidos. El primer ministro, quien lleva más de 18 años en el poder y cumplirá 77 años el miércoles, se encuentra en una reñida contienda, según las encuestas, con su principal rival electoral, Gadi Eisenkot.

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