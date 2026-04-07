Con nuestra corresponsal en Budapest, Florence Labruyère

El vicepresidente estadounidense J. D. Vance llegó este martes 7 de abril a Budapest para una visita de dos días con el fin de apoyar al primer ministro saliente, Viktor Orbán, quien se encuentra en dificultades en las encuestas antes de las elecciones legislativas del 12 de abril. Acompañado por su esposa Usha, Vance pronunciará un discurso dedicado a la “rica asociación entre Hungría y Estados Unidos”.

J. D. Vance no es el primer miembro de la administración Trump en visitar Hungría en este año electoral. Hace ya unas semanas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se desplazó a Budapest, donde le dijo, entre otras cosas, a Viktor Orbán que “le deseaba éxito en las elecciones”.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la administración estadounidense no duda en posicionarse abiertamente a favor de los líderes europeos que considera más compatibles con sus intereses.

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Viktor Orbán, un Trump antes de Trump

En lo que respecta a Viktor Orbán, los republicanos lo consideran un modelo por haber sido un Trump antes de Trump: desde 2010, este último tomó efectivamente el control de los medios de comunicación y las instituciones húngaras, al tiempo que repartía contratos entre su círculo cercano.

Si bien el primer ministro húngaro había invitado a Donald Trump en persona, este martes deberá conformarse con la visita de su vicepresidente, ya que la guerra en Irán ha complicado la agenda del presidente estadounidense.

Por más mediática que sea, queda por ver qué impacto tendrá esta visita de J. D. Vance en las elecciones. Si bien las cuestiones de política interna han dominado la campaña, esta no parece interesar mucho a los húngaros. En cuanto a los analistas, estiman que la visita del vicepresidente estadounidense no hará que Viktor Orbán suba en las encuestas. En cambio, permitirá a los medios de comunicación progubernamentales destacar al primer ministro y subrayar que Washington es un aliado incondicional de Hungría.

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