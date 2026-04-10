Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. El Parlamento destituyó a cuatro y a otros dos los empujó a la renuncia. Este domingo, 35 candidatos se presentan a las elecciones presidenciales. ¿Cómo interpretar esa cifra récord? ¿Es un síntoma de la buena salud en la que se encontraría, a pesar de todo, la democracia peruana?

Para José Luis Ramos, profesor de Sociología en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la respuesta es clara. "En realidad es la evidencia de que el sistema político peruano ha colapsado. Parecería que a mayor cantidad de partidos políticos, mayor participación ciudadana. Pero no son partidos políticos, como lo ha dicho uno de los candidatos a la Presidencia, son 'emprendimientos'".

Según Ramos, el uso de este vocabulario refleja que "la organización política se ha convertido en un elemento para acceder al poder y obtener beneficios del mismo. Por eso estas agrupaciones aparecen y desaparecen y también cambian su discurso de acuerdo al auditorio y al clima electoral".

Carlos Álvarez es uno de los candidatos más opcionados, según las encuestas, además de imitador y comediante en la televisión. ¿Es un ejemplo de esos emprendedores? "Él responde a un grupo económico que lo ha fabricado. Este grupo tiene un monopolio de medios de comunicación. Lo presentan como el Bukele peruano. Había una campaña muy grande: No votes por los de siempre. Entonces era necesario crear un nuevo partido, un personaje que no estuviera vinculado a la política, y con cierta simpatía de la población por su trabajo como cómico y cierto manejo de escena", apunta Ramos.

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Keiko Fujimori, la hija del ex presidente peruano, al fin y al cabo, es quien lidera las encuestas. "Ya ha estado varias veces en segunda vuelta y allí siempre pierde, incluso cuando ha competido con candidatos que no tenían gran trayectoria y tenían muy graves cuestionamientos, como es el caso de Pedro Castillo. Así que en realidad todos los otros aspirantes su deseo es pasar a segunda vuelta con ella, porque es la que sería más fácil de vencerla", analiza el profesor de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

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