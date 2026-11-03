Detrás de estos gastos electorales hay un interés económico considerable. El mercado de las criptomonedas tiene un valor de casi 2,75 billones de dólares. Por lo tanto, las empresas del sector quieren asegurarse de que Estados Unidos siga siendo un territorio favorable para su desarrollo. Para lograrlo, han incursionado en la arena política, especialmente a través de organizaciones independientes de financiamiento electoral, respaldadas por las grandes empresas especializadas en criptomonedas.

Cómo financia el lobby de las criptomonedas las campañas electorales

Estas empresas no financian necesariamente de manera directa las campañas de los candidatos. Pueden aportar fondos a organizaciones independientes, en particular a los super PAC, que gozan de gran libertad financiera. Estas estructuras pueden gastar sumas ilimitadas para apoyar o combatir a un candidato, siempre y cuando no coordinen directamente sus acciones con su equipo de campaña. La estrategia del lobby de las criptomonedas consiste en identificar a los candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, apoyarlos financieramente y forjar con ellos relaciones que puedan servir a los intereses del sector una vez que se incorporen al Congreso. En otras palabras, se trata de invertir hoy para contar mañana con aliados políticos capaces de defender sus posiciones. Y, en ocasiones, lo que está en juego no es tanto lograr que un candidato sea elegido como impedir que otro gane.

Además, los anuncios financiados por estas organizaciones no siempre mencionan las criptomonedas. Pueden atacar a los candidatos por cuestiones como los impuestos o la inmigración. Una estrategia que plantea un problema de transparencia: los votantes no necesariamente comprenden quién está realmente detrás de estas campañas publicitarias.

El lobby de las criptomonedas busca influir de manera duradera en la regulación

Si el sector invierte tanto en las elecciones, es ante todo para obtener normas más favorables y, sobre todo, más previsibles. Tras las acciones legales iniciadas durante el gobierno de Biden, los actores del sector de las criptomonedas denunciaban una regulación demasiado incierta. Se dio un primer paso con la aprobación, en 2025, de la ley sobre las stablecoins. Pero la industria quiere ir más allá con la Clarity Act, un proyecto de ley destinado a aclarar las normas aplicables al mercado de activos digitales y el papel de las autoridades reguladoras. Su aprobación se encuentra actualmente bloqueada en el Senado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En este contexto, contar con aliados en el Congreso representa una ventaja política importante para el sector, que también pretende prepararse para la etapa posterior a Donald Trump. El presidente estadounidense es particularmente favorable a las criptomonedas, pero el lobby no quiere depender únicamente de su apoyo. Por lo tanto, su estrategia va mucho más allá de las elecciones de medio mandato. El objetivo es plasmar sus intereses en la ley para que resistan los cambios de mayoría y las futuras administraciones. También es una forma de garantizar que Estados Unidos siga siendo un bastión de las criptomonedas frente a la competencia internacional.

Si bien el sector apoya principalmente a los republicanos, busca así forjar alianzas duraderas que trasciendan el círculo de Trump. Con una ambición: lograr que, sea cual sea la mayoría en Washington, las criptomonedas sigan siendo un actor imprescindible de la economía estadounidense.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más