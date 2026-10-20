Sobre el escenario, una orquesta completa acompañada de un juego de luces moradas y blancas de estilo discoteca y a un pastor que anima con fervor a las más de 5.000 personas que se han dado cita hoy en la iglesia evangélica de Lagoinha, una de las más influyentes del país, con cultos que se difunden en tiempo real por redes sociales multiplicando su alcance sobre los 48 millones de evangélicos de Brasil.

Pese a los acercamientos de Lula a este codiciado electorado, un 62% meterá en la urna la papeleta de Bolsonaro el próximo domingo según Datafolha. Lucia y Marcelo, que vienen a este templo con sus dos hijos cada semana, lo harán por un tema de “justicia” y “familia”.

Como ellos, Alan, un empresario treintañero, también votará por el cambio este domingo y carga contra el Partido de los Trabajadores: “El PT lleva mucho tiempo en el Gobierno y, por desgracia, no hemos visto ningún cambio. Más bien al contrario, ¿no? Hemos tenido que trabajar más para mantener el sistema, así que necesitamos un cambio de poder para sacar a este partido”, dice.

“Difundir sus preferencias políticas”

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Tres de cada cuatro evangélicos dicen considerar la orientación de su pastor a la hora de emitir su voto. Una influencia decisiva en muchas comunidades de Brasil especialmente allí donde el Estado no llega.

“En las periferias, las zonas más distantes de los estados brasileños y también en el interior de las grandes ciudades, donde el Estado no está presente, las iglesias evangélicas son las que ejercen un rol importante en ocupar el espacio que el Estado no ocupa, en ofrecer un apoyo incluso para temas personales a la gente más pobre de estas zonas. Algo que les permite también difundir sus preferencias políticas”, explica João Botelho, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais.

Sin embargo, la evolución del voto evangélico ha cambiado notablemente durante lo que llevamos de siglo 21: “Es curioso porque, en los primeros gobiernos del PT, todos estaban con el PT, incluso los evangélicos. Hablo de los líderes evangélicos, tenían puestos en el Gobierno, pero, claro, siempre estaban a la espera de una oportunidad para defender lo que más les interesa: los temas morales. Y eso es lo que ha pasado con el ascenso de Bolsonaro, pudieron identificar el espacio para poder tener más poder”, subraya Botelho.

Los templos evangélicos confirman que la fe forma parte de esta campaña.

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