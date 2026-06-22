Según el conteo preliminar electoral, el ultraderechista Abelardo de la Espriella se conviertiría en el nuevo presidente de Colombia, con cerca de 13 millones de votos frente a los más de 12.700.000 del izquierdista Iván Cepeda, lo que se traduce en menos de un 1% de diferencia.

Las elecciones son inéditas por su estrecho margen, pero también por el índice de participación que superó el 60% de votantes por primera vez en la historia.

La jornada electoral transcurrió con tranquilidad, según informaron los colegios electorales, aunque se registraron más de 2.600 denuncias y quejas por delitos electorales. A pocos minutos de cierre de urnas ya se tenían los primeros resultados preliminares que empezaban a dar como ganador a De la Espriella y solo un par de horas después terminó el conteo preliminar que le da ventaja al candidato de ultraderecha.

El mandatario Gustavo Petro anunció que no reconocería los resultados hasta que haya el escrutinio oficial que inicia esta misma noche y agregó que ninguno podría proclamarse presidente dado el estrecho margen. Petro además, denunció irregularidades en las actas electorales a través de redes sociales.

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Por su parte, el senador Iván Cepeda reconoció los resultados del preconteo que lo ubican en segundo lugar, pero recalcó que no es vinculante y anunció que su formación va a impugnar 33.000 mesas en todo el país a la espera del escrutinio oficial.

La campaña de Abelardo de la Espriella ha estado centrada en imponer mano dura, para combatir los altos índices de inseguridad que han tenido azotado al país. Además, propone recortes al Estado para combatir la deuda pública y reforzar la lucha contra la corrupción.

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