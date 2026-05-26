El último día de estrenos en Roland Garros estaba consagrado a los estrenos de los lideres del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka y el italiano Jannik Sinner, pero también se llevaron el protagonismo algunos nombres propios como el del paraguayo Adolfo Daniel Vallejo que volvía a poner a Paraguay en el mapa del tenis internacional tras ganar un encuentro de Grand Slam , algo que no sucedía en el cuadro masculino desde que su compatriota Ramon Delgado venciese al francés Sebastien Grosjean en el US Open 2003.
Vallejo que recientemente dejó gratas sensaciones en el Master 1000 de Madrid donde alcanzó los octavos de final o en el Challenger de Valencia en el que salió subcampeón, confirmaba su estado de gracia en su primer partido de Grand Slam tras pasar a la segunda rueda de Roland Garros.
Cierto es que se beneficiaria del abandono del cabeza de serie n°20, el británico Cameron Norrie, cuando el marcador señalaba 7/6 2/0 a favor del tenista guaraní, pero también habría que dar un gran crédito al tenis desplegado por este joven talento de 22 años que tuvo que hacer muchos sacrificios para llegar a colarse entre los 100 mejores del mundo (71) como confesaba a Radio Francia Internacional
“Todo esto es nuevo para mí. Quiero aprovechar y disfrutar enfrentándome a los mejores jugadores. Es cierto que mi país no tiene apenas tradición tenística a pesar de que acá en Paris Víctor Pecci llegó a una final (Frente a Björn Borg 1979) y una semifinal (1981 tras ganar a Jannick Noah) o cuando Ramon Delgado venció en cuarta ronda al número 1 mundial, el norteamericano Pete Sampras en 1998. Es cierto que soy el tercer tenista paraguayo en alcanzar el top 100 pero me ha costado muchísimo. Mi país es muy chico y no tiene a penas recursos para la practica profesional del tenis. Por ponerte un ejemplo, el aeropuerto de Asunción es tan chico que no tiene vuelos directos, ni siquiera con EE. UU., con lo que cada vez que tengo que disputar un torneo tengo que realizar un viaje más y sumar más horas de vuelo que cualquier otro tenista”
Ahora Vallejo quiere seguir confirmando sensaciones y disfrutando de su sueño parisino. Para ello contará con un día de recuperación antes de enfrentarse al francés Moise Kouame, que de su lado también hizo la machada tras retirar a las primeras de cambio al veterano croata Marin Cilic (7/6 6/2 6/1)
La victoria del tenista paraguayo fue un anticipo de una buena cosecha para la representación latinoamericana en el tercer día de competencia que igualmente pudo meter en segunda ronda al chileno Alejandro Tabilo tras su victoria ante el polaco Kamil Majchrzak (6/1 6/3 6/4) y los argentinos Facundo Diaz , ganador frente al chino Zhizhen Zhang (6/1 6/4 6/3), Román Burruchaga triunfador ante su compatriota Sebastián Báez (2/6 7/5 6/2 2/0 ab), Francisco Comesaña que derrotaba al estadounidense Ethan Quinn ( 6/4 7/6 7/6) y Juan Manuel Cerundulo, quien apeaba al británico Jacob Fearnley ( 6/2 7/6 7/6)
El nivel sube en Roland Garros
Este miércoles arranca la segunda ronda con 6 raquetas sudamericanas en juego. La argentina Solana Sierra tendrá la difícil misión de vencer a la italiana Jasmine Paolini (finalista en Roland Garros 2024) mientras que sus compatriotas tendrán unos enfrentamientos bastante dispares. Mariano Navone se mide al checo Jakub Mensik, Thiago Agustín Titante al español Alejandro Davidovich, Marco Trungelliti se enfrentará al ruso Karen Khachanov y Camilo Ugo Carabelli lo hará ante otro ruso…Andrey Rublev.
Entretanto el brasileño Joao Fonseca tendrá que confirmar su estatus como cabeza de serie (28) ante el croata Dino Prizmic.
