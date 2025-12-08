La guerra arancelaria librada por Donald Trump no ha quedado sin efecto: en los primeros once meses del año, las exportaciones a Estados Unidos han retrocedido notablemente: un – 28 % según la administración aduanera china. Sin embargo, han aumentado en todos los demás lugares, lo que ha compensado con creces este retroceso.

En noviembre, las exportaciones chinas a la Unión Europea aumentaron casi un 15 %. Los europeos no son los únicos que han visto cómo los productos baratos “Made in China” inundaban el mercado: el sudeste asiático, América Latina y el continente africano han visto aumentar considerablemente la cuota de las exportaciones chinas en 2025.

Parte de la explicación radica en la instalación de fábricas de montaje en estas regiones, lo que permite eludir las barreras arancelarias estadounidenses. El superávit comercial chino también se explica por la debilidad de su demanda interna y, por lo tanto, de sus importaciones.

Amenaza de aumento de los aranceles aduaneros

Un desequilibrio denunciado por los socios de China. Durante su visita a Pekín la semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo calificó de “insostenible” y pidió a Xi Jinping que no convirtiera a Europa en “la variable de ajuste” de sus relaciones con Washington.

En una entrevista concedida al diario ‘Les Échos’ el domingo 7 de diciembre, el presidente francés amenazó con aumentar los aranceles aduaneros en “los próximos meses”, a menos que Pekín tome medidas para reducir el abismal déficit comercial que se está agravando entre Europa y China.

