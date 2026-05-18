Un reconocido director de cine intenta renovar con su hija actriz a la que no ha visto desde hace años, ofreciéndole un rol importante en su próxima película.

Durante el rodaje sale a flote el resentimiento acumulado ante un hombre que nunca ha considerado como su padre. Rodrigo Sorogoyen escribió y dirigió esta historia. El ser querido es protagonizada por un impecable Javier Bardem en los zapatos de un director colérico y autoritario.

"Es un personaje muy complejo", explica Sorogoyen a RFI. "Le hemos dado muchas vueltas a cómo mirarlo, a intentar juzgarlo. Evidentemente ha hecho cosas de las que se arrepiente, pero que ha querido olvidarlas para que no le den más dolor. Pero a la vez es una persona muy magnética, muy seductora, muy atractiva, un gran director de cine, un tipo tocado con una varita mágica del talento. Ha hecho mucho daño, ha sido muy tóxico".

Su hija Emilia lo vuelve a ser después de 13 años. Le parece que ha cambiado. "La película también habla de cuánto somos capaces de cambiar. ¿Realmente estamos cambiando? Hemos cambiado o estamos escondiendo ese monstruo que siempre está ahí. Que siempre va a estar".

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El ser querido explora el peso de la ausencia, pero también la masculinidad tóxica de una generación. "Es una figura que está muy de moda. La cinta intenta señalarla e intenta que se mitigue lo más posible. También está de moda porque cada vez hay otro sector de la sociedad que parece que la está reivindicando más y que la abandera sin llamarla tóxica, evidentemente", asegura el cineasta español.

"Creo que es un tema bastante de bastante actualidad. No sé si quiero poner el foco en la masculinidad tóxica, pero sí en cómo los tiempos han cambiado, y en cómo los mayores se tienen que adecuar. A veces hay un cortocircuito. A veces hay una frustración por su parte por no entenderlo y cómo las nuevas generaciones estamos o están casi obligadas a intentar cambiar lo que no está bien".

El ser querido de Rodrigo Sorogoyen es una de las 22 películas aspirantes a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

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