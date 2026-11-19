El sarampión vuelve a encender las alarmas sanitarias en América. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta este noviembre, el continente americano había registrado más de 58.000 contagios. Aunque la rapidez de las autoridades en las campañas de vacunación ha conseguido reducir los casos, no ha logrado interrumpir la transmisión.

Preguntamos al doctor en epidemiología Pablo Francisco Oliva Sánchez, investigador en la Universidad Autónoma metropolitana de México, las razones de este fenómeno.

"El problema en México empieza cuando se registra un leve descenso en cuanto a coberturas de vacunación. El punto más álgido es lo que pasó en Chihuahua el 1° de febrero de 2025. En ese estado mexicano se generó una acumulación de unos 20.000 casos. El problema es que se han descuidado las coberturas posiblemente de manera directa-indirecta. También tenga que ver el hecho de que, durante la pandemia, se enfocaron los servicios de salud hacia el COVID 19, incluidos los esfuerzos de vacunación a nivel nacional. Esto también está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica. Esto es lo que pudo haber provocado esta situación. Las causas pueden ser diferenciales".

La caída de las coberturas vacunales es uno de los principales factores. A ello se suman las dificultades de acceso a la sanidad, los desplazamientos internacionales y la acumulación de personas sin protección. Sin olvidar la desconfianza que se tiene hoy hacia las vacunas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"En Estados Unidos un tema que afecta mucho es la cultura antivacunación actual. El hecho de que en algunos casos han tenido que recurrir incluso a un mandato judicial para poder vacunar. Todas las vacunas tienen algún efecto secundario. Esto es un hecho. Pero por lo general esto concierne un caso en 1 millón. Por eso se mantienen las personas en vigilancia, siempre van a desplegarse sistemas de vigilancia de efectos secundarios por vacunación. En realidad, ninguna sustancia externa es inocua al cuerpo humano".

El sarampión no es una enfermedad banal. Es altamente contagiosa y puede provocar complicaciones graves, en particular en los más pequeños.

"El sarampión es un virus que se ha democratizado mucho, puede afectar a muchas personas. Pero normalmente los extremos de edad, menores de edad y mayores de edad, es donde se concentran los riesgos, que se presenten cuadros clínicos más severos".

El desafío ahora pasa por mantener las campañas de vacunación y fortalecer la vigilancia para reducir el número de contagios.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más