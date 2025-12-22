Como si se tratase de un trabajo forense, funcionarios con guantes de látex revisan manualmente desde el pasado viernes los votos que decidirán el nombre del próximo presidente de Honduras en medio de un clima de fuerte desconfianza y de múltiples llamados de los observadores a respetar el trabajo del conteo que se ha convertido en una novela de suspense y que, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, está sufriendo “graves retrasos”. "Parece un mercado" sentencia para RFI Jorge Burgos, editor de la publicacion digital hondureña Criterio.hn, quien explica que "ha habido de todo, conatos de bronca, de pleitos, insultos, hasta intimidaciones". Burgos explica que en el pasado ya hubo problemas en otras convocatorias pero "nunca como esta vez".

En concreto, los representantes de los partidos siguen revisando desde hace tres días unas 2.800 actas con "inconsistencias" de los comicios del 30 de noviembre. Hall, que es a su vez representante del Partido Liberal, cuyo candidato Salvador Nasralla se juega la presidencia en el conteo contra el conservador Nasry Asfura, dijo que existe “un clima de intimidación contra funcionarios electorales". A esto respondieron miembros del Partido Nacional de Asfura explicando que el "retardo malicioso", como lo calificó el diputado conservador Tomás Zambrano, lo realizan delegados de Nasralla junto al partido oficialista Libre (izquierda), cuya candidata Rixi Moncada, quedó en tercer lugar, muy distanciada de los otros dos.

Asfura, que no se pronunciaba del proceso desde la semana pasada, denunció que las juntas paralizaron "ilegalmente" el recuento, mientras que Nasralla indicó que el atraso en la jornada ocurrió porque el PN se opuso a invalidar actas que no estaban acompañadas con las firmas de los votantes.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para anunciar al nuevo presidente y una misión de la Unión Europea llamó a "todas las partes" a no "obstaculizar la declaratoria".

Sin acceso para la prensa, el escrutinio de estas casi 2.800 actas con "inconsistencias" se transmite por el canal de YouTube del Consejo Nacional Electoral (CNE), blanco de críticas porque el conteo preliminar se vio interrumpido varias veces por fallos informáticos. Esas deficiencias, sumadas al estrecho margen entre Asfura y Nasralla, las denuncias de fraude y la intervención de Trump crisparon el ambiente con protestas que dejaron una decena de heridos y teorías conspirativas, de lo más variopintas, alimentadas también por la izquierda. Pero la tensión comenzó a ceder tras el "escrutinio especial", que se hallaba atascado por la exigencia de un recuento de toda la votación por parte del Partido Liberal, de Nasralla, y el oficialista Libre.

Al margen de como termine todo este rocambolesco proceso electoral, el daño está hecho para algunos comerciantes que apostaban todo a la temporada navideña, pues sus clientes mermaron debido a la incertidumbre electoral y el miedo a un hipotético estallido de violencia. Las elecciones en Honduras fueron sacudidas por Trump al apoyar a Asfura e indultar y liberar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del Partido Nacional y quien cumplía una pena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

