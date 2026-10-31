La visita del monarca inglés se ha visto marcada por presiones para que se disculpe por la ejecución de decenas de esclavos entre 1823 y 1824, tras una rebelión durante el período colonial británico, mucho antes de la independencia del país en 1966. El monarca cumplió con el tercer día de su gira de nueve días por el Caribe, centrada en el tema ambiental y la recuperación de bosques y selvas.

Junto al ministro de Cultura Mark Jacobs, el monarca visitó el parque Promenade y se dio un momento de silenciosa reflexión en el sitio donde ocurrieron las ejecuciones. Antes de iniciar la gira, el rey describió ese periodo de las colonias caribeñas como "los días más oscuros" de la historia británica.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali -que se reunió en privado el jueves con Carlos III- declaró la semana pasada a ITV News que reconocer los "días oscuros" de la colonización es tan solo un "primer paso". "Pasar a las disculpas constituye la siguiente etapa", afirmó.

Carlos III depositó coronas ceremoniales sobre las tumbas de los soldados británicos caídos antes de la independencia en un cementerio. Más tarde participó en una reunión con líderes de comunidades indígenas que le entregaron una guirnalda.

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Algunas personas se congregaron para protestar, exigirle disculpas y reparación del daño. "Una disculpa no es suficiente. Tiene que haber una conversación seria y una aceptación, porque la esclavitud ha dejado efectos que aún persisten hoy", dijo a la AFP Torence Campbell, miembro del parlamento de su país y parte de la protesta.

"Gran parte de la riqueza del Reino Unido proviene de Guyana", añadió Campbell. Aunque se han expresado muestras de pesar por el papel desempeñado por el Reino Unido en la esclavitud, ningún monarca británico ha presentado disculpas oficiales. Londres siempre rechazó la idea de una compensación económica.

El palacio, en cambio, quiere que el viaje al Caribe se centre en el presente y el futuro, especialmente en la amenaza actual del cambio climático. "Aquí en Guyana, tienen el ejemplo más maravilloso de un tesoro realmente especial de especies naturales que lograron conservar un enorme porcentaje de sus bosques", dijo Carlos III en la Conferencia de la Alianza Global de Biodiversidad, una fundación dedicada a estrategias para disminuir la emisión de carbono.

La Fundación del Rey financia varios proyectos de conservación en Guyana, un país rico en petróleo y mayormente cubierto de bosques.

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