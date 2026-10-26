El regreso de María Corina Machado, tras casi un año fuera del país, provocó la víspera escenas de entusiasmo entre seguidores que la acompañaron durante varias etapas del trayecto. En distintos puntos del país, centenares de personas salieron a las calles para darle la bienvenida y mostrar su respaldo a la principal referencia de la oposición venezolana.

“Más que de la llegada de María Corina Machado, de lo que se trata es del regreso de Venezuela a un gobierno constitucional”, estima el profesor Ricardo Hausmann de la Harvard Kennedy School, catedrático especializado en economía política internacional. “La Constitución exige convocar a elecciones cuando no está presente un presidente electo, cosa que no se ha hecho. Este proceso se ha demorado intencionalmente con los deseos del régimen actual y con la bendición de los Estados Unidos. Si hubiese un gobierno electo democráticamente, María Corina Machado sería la presidenta de Venezuela”, sostiene Hausmann.

La dirigente llega en un contexto político profundamente diferente al que dejó cuando abandonó el país. Venezuela atraviesa un proceso de conversaciones entre representantes del gobierno interino y sectores de la oposición con el objetivo de acordar una hoja de ruta hacia la normalización institucional y la celebración de elecciones democráticas.

Para el catedrático de Harvard, el triunfo electoral de Machado no solo es incuestionable, sino que, comparado con otras elecciones en países democráticos, es notable. En efecto, en 2024, cuando se impidió que ella lanzara su candidatura, el candidato que ella avaló [Gonzalez Urrutia] terminó ganando con más votos de los que jamás sacó el general De Gaulle o ningún otro presidente francés, pero no solo francés, sino inglés, americano, argentino… en ningún lado. En Venezuela hay una mayoría aplastante para un cambio de rumbo político y lo que no se ha querido es dejar que esa mayoría política se exprese. Es muy importante, sencillamente, dejar que la mayoría política venezolana se exprese”.

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Diversas figuras opositoras celebraron la noticia. Entre ellas, justamente, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien calificó la jornada como un día especialmente significativo para los venezolanos y destacó la importancia política del regreso de la dirigente.

Aunque Machado no participa directamente en la mesa de negociaciones, su retorno podría alterar los equilibrios internos de la oposición y reforzar las demandas de quienes reclaman una definición rápida del cronograma electoral. Su partido, Vente Venezuela, ha defendido públicamente la celebración de elecciones presidenciales durante 2027.

En las últimas semanas también se ha registrado el retorno de otros dirigentes opositores que habían abandonado el país, una señal interpretada por algunos sectores como parte del nuevo escenario abierto tras el inicio de las conversaciones políticas.

Hasta el momento, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no ha emitido una reacción oficial sobre la llegada de Machado. Su regreso se produce, sin embargo, en medio de crecientes expectativas sobre el futuro político del país y sobre el papel que la líder opositora podría desempeñar en la próxima etapa de la transición venezolana.

Con información de la AFP

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