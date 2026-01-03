Con nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi

En Teherán, se produjeron manifestaciones en varios barrios al caer la noche. En un barrio popular se encendieron hogueras. También hubo manifestaciones en una treintena de ciudades de provincia con consignas contra el poder o a favor de la monarquía Pahlavi.

En la ciudad de Qom, capital religiosa del país, los manifestantes incendiaron contenedores de basura y un coche. Según una agencia de prensa iraní, una granada que llevaba un manifestante explotó en sus manos y le causó la muerte.

Las manifestaciones reúnen cada vez a varias decenas o cientos de personas y tienen lugar en diferentes barrios, lo que dificulta la tarea de las fuerzas del orden. Las autoridades han anunciado la detención de un centenar de personas en los últimos días, en particular de personas que fabricaban artefactos explosivos o cócteles Molotov, según la policía.

El régimen denuncia una “conspiración extranjera”

El viernes, Donald Trump amenazó a Irán con una intervención estadounidense en su red Truth Social en caso de que el régimen reprimiera las protestas. El mensaje también se envió en persa. Los responsables iraníes reaccionaron violentamente afirmando, en particular, que cualquier intervención por parte de Israel o Estados Unidos recibiría una respuesta dura e inmediata y que la vida de los soldados estadounidenses en la región podría correr peligro.

En el plano interno, varios responsables afirmaron que era necesario separar las manifestaciones pacíficas y legítimas de los comerciantes de los alborotadores. “Ahora está claro que hay una conspiración extranjera, no aceptaremos disturbios”, declaró un responsable de las fuerzas del orden. Las agencias de prensa oficiales también difundieron videos de personas armadas con kaláshnikovs o pistolas disparando al aire, banderas de la República Islámica quemadas o imágenes de ataques contra una mezquita con coranes quemados, para decir que ahora el país se enfrenta a alborotadores vinculados al extranjero.

