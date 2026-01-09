Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, anunció en una breve declaración de prensa este jueves que el gobierno había decidido la excarcelación de “un grupo importante de venezolanos y extranjeros”, como parte de un proceso que abona a “la búsqueda de la paz”.

El anuncio fue inesperado, especialmente por la coletilla dicha por el mismo alto funcionario: se trata de “un gesto unilateral del gobierno bolivariano”.

La afirmación llegó 48 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que en Venezuela hay “un centro de torturas en el medio de Caracas, que ahora están por cerrar”.

"Es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano", afirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado

Extraoficialmente, se habla de 400 liberaciones en total, dijo Marino Alvarado de la organización Provea. Pero hasta ahora, en el mejor de los casos, algunos familiares han recibido promesas de que el suyo estará incluido entre los beneficiados, incluyendo a dirigentes políticos y activistas de derechos humanos.

Quienes sí han salido ya a la calle son cinco ciudadanos españoles incluyendo la activista Rocío San Miguel, que pasó casi dos años presa y sin juicio. El gobierno español confirmó que esas cinco personas ya vuelan hacia España.

Entre los primeros liberados, figura el excandidato presidencial Enrique Márquez. "Ya terminó todo", dijo Márquez, detenido hace un año, tras recobrar la libertad junto con un cercano colaborador de la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien será recibida por Trump la próxima semana.

Durante la tarde familiares de presos acudieron a los centros de reclusión para esperar noticias y liberaciones, sin saber quién podría salir.

