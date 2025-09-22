Joshua Zarka, embajador de Israel en Francia, no cree que el reconocimiento por parte de Francia y otros países occidentales del Estado palestino vaya a "crear un clima de paz" y estima que es "un error histórico". Zarka reconoce que hay una "guerra terrible" en Gaza y agrega que ésta "continuará" para liberar a los rehenes israelíes. Una entrevista de Arnaud Pontus, periodista de RFI.

RFI. Señor Zarka, hoy en Nueva York, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, San Marino y Andorra reconocerán al Estado palestino. El Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal lo hicieron ayer. ¿Qué piensa de ello?

Esta declaración perjudica la seguridad de mi país. No contribuye a un clima de paz, al contrario, lo deteriora. Anoche, tras los anuncios del Reino Unido, Canadá y Australia, los palestinos declararon claramente: “No nos reformaremos, no haremos nada mientras Israel siga en los territorios y controle Jerusalén.” Esas declaraciones, presentadas como pasos hacia la paz por algunos dirigentes, ya sea el primer ministro británico o el presidente Macron, son en realidad palabras vacías.

RFI. ¿No cree que el reconocimiento de un Estado palestino, y por lo tanto la solución de dos Estados, podría ser una salida?

Para construir un clima de paz, primero hay que cambiar profundamente la atmósfera entre nosotros y los palestinos. Israel ha propuesto en cuatro ocasiones, tras los Acuerdos de Oslo, la creación de un Estado palestino. Cuatro veces fueron rechazadas por los palestinos. No fue Israel quien rechazó esas propuestas, sino ellos. Eso es lo que debe cambiar.

RFI. ¿Ha leído la carta que Mahmoud Abbas envió al presidente Macron? Condena los atentados del 7 de octubre, promete una nueva gobernanza y asegura que Hamás no tendrá ningún papel político.

Los israelíes estamos cansados de esas promesas repetidas desde 1993, desde Oslo, que no han llevado a nada.

RFI. ¿Son entonces palabras vacías?

Son palabras que no valen ni el papel en que fueron escritas. Abbas fue elegido en 2006 y desde entonces se niega a organizar elecciones. Hoy cuenta con el apoyo de menos del 15 % de su población. No representa nada.

RFI. ¿Por qué negarle a los países que reconocen Palestina el derecho de hacerlo, si ya son más de 150?

La diferencia es que este reconocimiento llega después del 7 de octubre, cuando nuestros rehenes siguen en manos de Hamás. Anteayer, Hamás mostró las fotos de 48 rehenes y declaró: “Son nuestros escudos humanos, los utilizaremos hasta el final.” Anoche, ejecutaron a palestinos por atreverse a tomar comida. Hamás es una organización inhumana que continúa utilizando tanto a los rehenes israelíes como a la población palestina como escudos humanos.

RFI. Pero reconocer un Estado palestino no significa reconocer un Estado controlado por Hamás…

Lo cierto es que Hamás fue el primero en aplaudir las decisiones de los británicos, los franceses y otros.

RFI. Pero estos países condenan los ataques del 7 de octubre y dicen que Hamás no debe tener un papel político.

Son palabras vacías. Lo esencial es desmantelar a Hamás. Y no se conseguirá pidiéndoles amablemente que se disuelvan y liberen a los rehenes. No lo harán.

RFI. ¿Considera que la presión internacional sobre Hamás es demasiado débil?

No hay ninguna presión internacional sobre Hamás. Toda la presión recae sobre Israel.

RFI. ¿Se siente Israel aislado?

Por supuesto que nos sentimos aislados.

RFI. ¿Cómo explica ese aislamiento diplomático?

Principalmente porque las imágenes que llegan de Medio Oriente incomodan en los salones parisinos burgueses.

RFI. Pero, señor embajador, 60.000 personas han muerto en Gaza. No se trata solo de incomodar "salones parisinos"…

La mitad eran terroristas armados. Es una guerra terrible que nos impuso Hamás. Esta proporción de un combatiente por cada civil muerto no tiene precedentes. Cuando Francia y sus aliados combatieron en Raqqa, la proporción era de un terrorista por cuatro civiles.

RFI. ¿Cree que la opinión pública está secuestrada por la emoción?

Está manipulada por Hamás y sus financiadores, como Catar e Irán.

RFI. ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno israelí en esta huida hacia adelante de Israel?

No se trata de una huida hacia adelante. Hacemos todo lo posible por liberar a nuestros rehenes. Y si eso significa continuar la guerra, la continuaremos. Esas personas fueron secuestradas en sus casas, en sus camas. Todo podría terminar de inmediato si Hamás los liberara. Mientras no lo haga, la guerra continuará.

RFI. El presidente Emmanuel Macron afirma que condiciona la apertura de una embajada en Palestina a la liberación de los rehenes. ¿Eso le tranquiliza?

No. Son, una vez más, palabras vacías. El reconocimiento es un arma que solo puede usarse una vez. Después de eso, ya no queda ningún margen de presión.

RFI. Entonces, ¿una vez que Francia reconozca a Palestina ya no habrá medios de presión?

Ninguno. El presidente Macron no ha fijado ninguna condición para este reconocimiento. Decir que después habrá mecanismos de presión no es creíble. La comunidad internacional lleva décadas intentando presionar a los palestinos para que acepten la paz, y ellos siempre se han negado.

